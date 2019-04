Grève des agents de la Ville de Niort, perturbations dans les écoles ce mardi

Un mouvement de grève des agents de la Ville de Niort, du CCAS et de la CAN débute ce mardi. L'intersyndicale demande un rattrapage de salaires. L'accueil dans les écoles sera perturbé.

Niort, France

Les syndicats CGT, FO et Unsa Territoriaux appellent les agents de la Ville de Niort, du CCAS de Niort et de la CAN à la grève ce mardi. Dans un communiqué, l'intersyndicale précise qu'elle "demande depuis deux ans un rattrapage des pertes de salaires dues à l'inflation, au gel des salaires depuis 2010 et des primes depuis 2008. Cela représente 200 euros mensuels de plus sur le plus bas salaire". Elle estime que les 20 à 40 euros proposés par la collectivité sont une somme "loin d'être suffisante".

Un rassemblement est prévu ce mardi à 11h30 devant l'hôtel de Ville de Niort. Les agents doivent se réunir en assemblée générale pour décider de la suite du mouvement. L'accueil dans certaines écoles de Niort sera perturbé.

Ecoles sans perturbations (restauration et garderie assurées)

Les Brizeaux maternelle et élémentaire

Ferdinand Buisson maternelle et élémentaire

Jules Michelet maternelle

La Mirandelle maternelle et élémentaire

Ernest Pérochon maternelle et élémentaire

Jacques Prévert maternelle

George Sand maternelle

Ecoles sans restauration, pique-nique possible, garderie assurée

Louis Aragon maternelle et élémentaire

Paul Bert maternelle et élémentaire

Jean Macé élémentaire

Jules Michelet élémentaire

Louis Pasteur maternelle

Edmond Proust maternelle

Ecole sans restauration, sans pique-nique, garderie assurée

Jules Ferry maternelle

Jean Jaurès maternelle et élémentaire

Jean Mermoz maternelle et élémentaire

Louis Pasteur élémentaire

Jacques Prévert élémentaire

Jean Zay élémentaire

Ecole sans restauration, sans pique-nique, garderie du matin assurée, sans garderie du soir

Agrippa d’Aubigné maternelle et élémentaire

Pierre de Coubertin maternelle et élémentaire

Edmond Proust élémentaire

Emile Zola maternelle et élémentaire

Ecole avec restauration, garderie du matin assurée et pas de garderie du soir

George Sand élémentaire

Ecole sans restauration, sans pique-nique, garderie du matin assurée, 1ère heure du soir assurée, pas de 2e heure de garderie du soir

Jean Zay maternelle

Ecole sans restauration, pique-nique possible, garderie du matin assurée, pas de garderie du soir

Jean Macé maternelle

Ecole sans restauration, sans pique-nique, sans garderie

Jules Ferry élémentaire

La mairie de Niort précise que ces éléments peuvent évoluer et que le parents doivent se rapprocher de l'école de leur enfant.