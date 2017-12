Les salariés de l'entreprise de nettoyage Onet qui travaillent au CHU de Nantes se sont mis en grève. Ils dénoncent des charges de travail phénoménales, des heures supplémentaires non rémunérées et le manque de produits d'entretien alors qu'ils sont en charge, notamment, des blocs opératoires.

Nantes, France

Les agents de nettoyage de la société Onet qui travaillent au CHU de Nantes sont à bout. Ils interviennent sur les différents sites de l'hôpital (Hôtel-Dieu, Saint-Jacques, hôpital nord). Ils sont une centaine et une vingtaine d'entre eux ont stoppé le travail hier (lundi) pour dénoncer tout ce qui ne va pas. La liste est longue : charges de travail phénoménales, heures supplémentaires non payées, manque de produits d'entretien... Des problèmes signalés depuis des mois à leur employeur, sans que rien ne se passe.

Il faut nettoyer tout le matériel médical qui a été utilisé dans la journée pour des interventions chirurgicales, il faut tout désinfecter.

Lynda Bedgjuelel, la déléguée CGT d'Onet a sous les yeux les trois pages de tout ce que sa collègue doit nettoyer et désinfecter dans le service ophtalmologie. Elle a 900 mètres carrés à faire en 4 heures. "32 salles de consultation, des salles d'attentes, des sanitaires... Tout ça doit être fait en quatre heures ! Et ça ne se nettoie pas comme un bureau où il suffit de vider la poubelle et de laver le sol deux fois par semaine". Le rythme est aussi intensif dans les blocs opératoires. Chaque nuit, ce sont huit blocs qu'un seul et même agent doit nettoyer. Un travail énorme. "Il faut nettoyer tout le matériel médical qui a été utilisé dans la journée pour des interventions chirurgicales, il faut tout désinfecter. On a tout le bloc de haut en bas, sur tous les murs il faut passer un désinfectant... On a tout le matériel qui a été a disposition des médecins et des chirurgiens a désinfecter tous les soirs".

Si on ne désinfecte pas bien, les patients risquent d'attraper des infections

En fait, c'est la même chose partout assure cet autre agent d'Onet : "on court tout le temps. C'est sans fin". Sans parler des produits d'entretien qui manquent dans un service et qu'il faut aller chercher dans un autre. C'est usant mais Youna Swabahaddina continue de se démener, matin et soir puisque sa journée est fractionnée, parce qu'elle pense aux patients de l'hôpital. "Si on ne désinfecte pas bien, après, ils vont repartir avec des infections". Alors elle prend sur elle pour faire son travail du mieux possible. "Moi, je leur donne des heures gratuites tous les jours". Et elle n'est pas la seule à faire des heures supplémentaires "par conscience professionnelle", poursuit Lynda Bedgjuelel.

À bout, 14 agents ont préféré quitter l'entreprise

En plus, Onet a raccourci le temps de travail de ses agents mais pas la quantité. Et quand ils disent qu'ils n'y arrivent pas, voilà ce qu'on leur répond selon Fredie Pambou : "il faut aller vite ! C'est de la pression". À laquelle s'ajoute la peur des remontrances si tout n'est pas parfaitement propre lors d'un contrôle. Résultat, les agents sont à bout. 14 d'entre eux ont préféré partir.

À l'issue d'une rencontre avec leur direction ce lundi, les salariés d'Onet ont décidé de suspendre leur grève au CHU. Leurs responsables se sont engagés a examiner les problèmes qu'ils ont soulevés et à les revoir à la mi-janvier.