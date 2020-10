Grève des agents territoriaux : le baroud d'honneur des syndicats

Les syndicats CGT et CFDT appellent les agents de ville et du Grand Belfort à se rassembler devant la mairie ce jeudi 8 octobre, juste avant la tenue d'une réunion qui devrait acter un changement de CE au 1er janvier.

Au 1er janvier, les 1.300 agents de la ville et du Grand Belfort pourraient avoir un nouveau comité d'entreprise. Un comité technique des deux collectivités est prévu ce jeudi à 14h en mairie de Belfort. Il pourrait acter ce changement. Damien Meslot maire de la Ville et président de l'Agglomération va proposer une adhésion au CNAS au 1er janvier. Selon lui, ce Comité National d'Action Sociale serait moins coûteux et propose un rapport qualité/prix supérieur au COS, le Comité des œuvres sociales.

Il sera aussi question de la disparition de jours de congés. La CGT et la CFDT protestent et appellent à un nouveau rassemblement à 13h30 place d'Armes soit une demi-heure avant le début de la réunion. Des débrayages sont également organisés et continuent de perturber l'organisation de certaines crèches et écoles.

Un délégué syndical répond à Damien Meslot

Dans une interview donnée à France Bleu Belfort Montbéliard, Damien Meslot a souligné le fait que le secrétaire général CFDT Interco 90, Rachid Dormane est le frère de Samia Jaber, son opposante lors des dernières élections municipales. "J'ai l'impression que certains voudraient faire un troisième tour des municipales. Ils ont perdu les élections et ils voudraient remettre en cause le suffrage universel", a-t-il dénoncé.

De son côté, la CFDT a répondu par un communiqué : "Faute d'arguments pour justifier sa casse sociale, Monsieur Meslot tente de discréditer le mouvement de colère des agents et notre mobilisation. Pour cela, il tente d'amener le débat sur le terrain politique, nous ne tomberons pas dans ce piège". Rachid Dormane, effaré par les derniers propos du maire et président du Grand Belfort, indique que "Damien Meslot est hors sujet !".