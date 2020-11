Grève des assistantes familiales

Des assistantes familiales se sont mises en grève ce jeudi, dans le Gard. Elles réclament plus de reconnaissance, et plus de moyens financiers et humains.

Elles veulent plus de reconnaissance. Des assistantes familiales se sont mises en grève ce jeudi dans le Gard. Une trentaine d'entre elles se sont rassemblées à l'appel de la CGT au pied de la Préfecture, à Nîmes, toutes habillées en rouge. Rouge de colère. De petits salaires, des métiers qui les occupent H24, elles réclament plus de moyens, financiers en particulier, mais aussi plus d'accompagnement, de formation.

"Nous avons un SMIC à 960 euros. Pas de repos, pas de congés. C'est un beau métier, magnifique, mais nous ne sommes pas entendus, confie sur France Bleu Gard Lozère Aïcha Messéléka, assistante familiale à Méjannes-les-Alès depuis 13 ans.

On nous propose beaucoup d'enfants, en particulier handicapés, mais nous n'avons pas les formations. Hors, on nous met la pression, on est sur un siège éjectable en permanence. On réclame plus d'éducateurs, de psychologues, de pédopsychiatres. Il manque du personnel dans les services d'aide à l'enfance".

Assistantes familiales en grève à Nîmes © Radio France - Tony Selliez