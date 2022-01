Grève des assistants d'éducation : ils demandent à pouvoir obtenir un CDI

Nouvelle mobilisation aujourd'hui dans l'Éducation nationale. Peu d'enseignants sont en grève, moins de 2% des effectifs selon le ministère de l'Éducation nationale. En revanche, les assistants d'éducation (AED), ou surveillants, sont eux, bien mobilisés. Ils demandent la création d'un nouveau statut d' "éducateur de vie scolaire", qui leur permettrait de pouvoir obtenir un CDI, après six ans de CDD.

La date du 20 janvier n'a pas été choisie au hasard pour cette grève. Une proposition de loi, déposée par la députée PS Michèle Victory, et visant à lutter contre la précarité des AESH et AED, est examinée aujourd'hui à l'Assemblée Nationale.

Au cœur du texte, "la « cdisation » des assistant.es d’éducation", qui n'y ont toujours pas accès. Pourtant, le métier s'est professionnalisé ces dernières années et la moyenne d'âge des surveillants en collège et lycée est aujourd'hui de 30 ans. Seulement un quart sont encore étudiants.

Un métier précaire, limité à six ans de CDD

Corinne est assistante d'éducation au collège de Valençay, pour la sixième année. En juin prochain, elle n'aura plus de travail. "On est dans une situation très précaire. Sans compter le stress qu'engendre le renouvellement de contrat tous les ans, puisque d'une année sur l'autre, le chef d'établissement n'est pas obligé de nous reconduire", déclare-t-elle.

En mettant cette fin de contrat au bout de six ans, on ne considère pas notre travail comme un vrai métier.

À 42 ans, Corinne s'est reconvertie faute de trouver un emploi comme professeure d'espagnole contractuelle. Aujourd'hui elle a 48 ans, et aimerait pouvoir continuer comme AED, car elle connait bien ses élèves et aime son métier. Par ailleurs, "me recycler c'est compliqué, explique-t-elle. Je n'ai qu'une maitrise d'espagnol donc à part être professeure, je n'ai pas beaucoup de possibilités. Je vais repostuler en temps que contractuelle", regrette-t-elle.

À droite, Corinne Guillot, assistante d'éducation au collège de Valençay depuis six ans. © Radio France - Juliette Geay

Des conditions de travail difficiles en pleine crise du Covid

Hulya Uysal est assistante d'éducation dans un lycée de Châteauroux. Embauchée depuis moins d'un an, elle décrit un quotidien difficile en raison du Covid, fait d'appels incessants aux parents pour déclarer cas contacts et cas positifs chez les élèves. "Des protocoles qui changent tout le temps...En vie scolaire, la situation devient ingérable. On est complètement overbooké, on n'arrive pas à faire le travail de suivi par rapport aux absences des élèves."

A l'internat, "cette semaine on a trois collègues qui sont positifs au Covid. Donc ça fait six dortoirs qui ne peuvent pas être gérés, c'est assez compliqué."

Elle doit parfois remplacer ses collègues au bureau de la vie scolaire, ce qui ne fait pas partie de ses missions à la base.

On est vraiment fatigué, on a hâte que ce soit les vacances.

La création d'un nouveau statut, de fonctionnaire

Les assistants d'éducation, réunis ce jeudi à la Maison des Syndicats de Châteauroux, à l'appel de la CGT Educ'Action 36, demandent au moins à pouvoir être CDisé ; ou mieux : la création d'un vrai statut d' "éducateur de vie scolaire", fonctionnaire.

"On aimerait être reconnu, qu'on ne soit pas considéré comme des pions, car nous ne sommes pas des "pions",

poursuit Corinne, employée à Valençay.

Les AED demandent également une revalorisation de leur salaire (ils sont payés au SMIC) et la possibilité de bénéficier, comme les enseignants, d'une prime pour les salariés exerçant en REP ou REP+.

Une CPE en soutien aux AED

Eva Champigny est Conseillère Principale d'Éducation au lycée professionnel Châteauneuf d'Argenton-sur-Creuse et syndiquée CGT. Elle fait grève elle aussi, en soutien à ses collègues AED.

"Les conditions de travail des équipes de vie scolaire se sont vraiment dégradés depuis plusieurs année, d'autant plus depuis le début de la pandémie. Il n'y a eu aucune dotation supplémentaire depuis qu'on doit gérer le respect du protocole. Il y a beaucoup de travail administratif en plus", détaille-t-elle. Dans ce contexte, elle regrette que les AED ne puissent pas être prolongés :

On est obligé de dire au revoir à des collègues au bout de six ans alors qu'ils ont acquis énormément de compétences.

"Les AED ne sont pas dotés de masques chirurgicaux ou FFP2 alors qu'ils sont régulièrement en contact avec les élèves. Je pense qu'aujourd'hui ils ont besoin d'une vraie reconnaissance de leur statut, c'est-à-dire d'un statut d'"'éducateur de vie scolaire", car ils ont vraiment un travail d'éducation", poursuit-elle.

Le syndicat regrette que le texte examiné à l'Assemblée Nationale ait déjà été en partie "vidé de sa substance" en Commission. La possibilité d'une prime pour les salariés en REP et REP + a notamment été retirée.