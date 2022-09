Grève des Atsem en Haute-Vienne : "Qu'on reconnaisse notre travail, nous ne sommes pas des dames pipi"

On ne les connaît pas forcément et pourtant leur travail est indispensable au bon fonctionnement des écoles maternelles. Les Atsem, ces agents spécialisés des écoles maternelles, s'occupent à la fois de la garderie, de la cantine ou encore d'accompagner les enfants dans la cours de récréation. . Ce lundi, les Atsem, des femmes à 99%, étaient appelées à la grève. Un mouvement lancé par la CGT pour demander plus de moyens et une meilleure reconnaissance de leur travail.

Un poste à multiples facettes, mais pour lequel le salaire n'est pas au rendez-vous estiment les grévistes comme Bernadette, Atsem à Oradour-sur-Glane : "Qu'on reconnaisse notre travail, nous ne sommes pas des dames pipi. On est de plus en plus sollicitées, on ne fait que courir. On fait entre 10h et 10h30 de travail avec des enfants, dans le bruit, on est souvent baissées et à partir d'un certain âge ça devient de plus en plus dur."

On ne pense jamais à nous et ce n'est pas normal

Bernadette touche environ 1.600 euros nets par mois, mais se demande pourquoi elle et ses collègues n'ont pas bénéficié du Ségur de la Santé : "Une grosse partie de la filière médico-sociale a été augmentée de 183 euros, ce n'est pas rien. On ne pense jamais à nous et ce n'est pas normal." Une question qui préoccupe aussi Nathalie, Atsem à Limoges : "Nous avons été volontaires pour accueillir les enfants des infirmiers, des médecins, quand il y a eu le Covid. Aucune reconnaissance ! Rien !"

En 22 ans de carrière, Nathalie n'a pas vu sa fiche de paie beaucoup évoluer "et malgré tout, on nous en demande de plus en plus : être présente dans la classe avec l'instit, faire les ateliers, le nettoyage des locaux, des ateliers... On est fatiguées en fin de journée, on n'y arrive plus."

Parmi les revendications, il y a une hausse des salaires, le dégel du point d'indice d'au moins 10% et plus de moyens humains.