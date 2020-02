Grève des avocats : de nouvelles actions prévues à Saint-Étienne

La grève des avocats continue de se faire sentir en France. Pratiquement tous les procès sont repoussés, même les plus médiatiques. À Saint-Étienne, les audiences sont renvoyées jusqu'au mois de septembre. Le barreau est en grève illimitée et ce n'est pas près de s'arrêter.

"Surcharger le ministère pour montrer notre colère"

La semaine dernière, les avocats de toute la France ont envoyé en masse des courriers de demande d'accès aux données personnelles au ministère de la Justice. L'objectif étant d'encombrer les services tout en exerçant leurs droits. Ils attendent une réponse pour chacune des lettres et menacent de saisir la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) s'ils ne reçoivent rien sous un mois.

Les avocats envisagent également des actions judiciaires "en responsabilité contre l'Etat pour service défectueux de la Justice."

Des consultations gratuites pour les justiciables

Avec le mouvement de grève, de nombreuses procédures sont retardées et les justiciables sont les premiers impactés. Pour remédier à cela mais aussi faire passer son message, le barreau de Saint-Étienne ouvre la Maison des avocats ces jeudi 27 et vendredi 28 février pour des consultations gratuites. Pour Me Solange Viallard-Valézy, bâtonnier à Saint-Étienne, les citoyens ont compris la contestation des avocats : "Lorsque l'on explique pourquoi on se bat, dans quelles conditions travaillent les magistrats, les greffiers et les avocats, ils comprennent parfaitement notre mouvement. À chaque fois qu'on est descendus dans la rue pour manifester, les justiciables nous soutiennent" affirme-t-elle.

Le barreau de Saint-Étienne prévoit également de faire des distributions de tracts sur le marché de Montbrison ce samedi 29 février pour expliquer encore un peu plus aux citoyens les raisons de leur mouvement.