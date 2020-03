Grève des avocats : les conséquences à Guéret après 9 semaines de mobilisation

C'est du jamais vu : les avocats ont entamé leur 9e semaine de grève en ce début de mois de mars. Les robes noires maintiennent pour le moment une grève dure en Creuse. Un mouvement qui exige pour certains d'entre eux des sacrifices. Un mouvement qui, de manière plus générale a des conséquences sur l'activité judiciaire creusoise. La grande majorité des audiences sont renvoyées, ce qui allonge les délais d'attente.

à lire aussi La grève des avocats se poursuit jusqu'au 6 mars, avec de nouvelles actions

Des délais d'attente doublés

Le délai avant d'être jugé s'est logiquement allongé à Guéret, comme partout en France. "Globalement, avant la grève, on était à trois mois d'attente (...) dans quelques jours on va passer à six mois (...) On reproche souvent à la justice d'être lente, ça n'arrange pas les choses, c'est sûr" reconnaît le procureur de la République de Guéret, Bruno Sauvage.

Il va y avoir un stock d'affaires en souffrance - Bruno Sauvage

Les accusés et les prévenus doivent en général attendre plus longtemps avant d'être jugés. En Creuse, d'ici la semaine prochaine certains devraient déjà être en détention provisoire depuis 2 mois, soit le délai maximum. Les avocats, en principe, accepteront alors de plaider. Sans quoi le parquet demandera alors la tenue du procès, avec ou sans eux.

Moins de revenus pour les avocats

Les avocats du barreau de Guéret planchent toujours sur leur dossier, mais ils ne plaident plus en audience, sauf cas exceptionnel. Forcément, cela a des conséquences pour leur porte-monnaie. "Cette grève elle pénalise peut-être les cabinets les plus fragiles. Dans les très très grands barreaux il y a des aides financières de prévues, mais pas à Guéret" détaille Corinne Jouhanneau Boureille, bâtonnière des avocats guérétois.

En 9 semaines j'ai plaidé un seul dossier (...) ça représente 300 euros - Corinne Jouhanneau Boureille

Pour alléger les conséquences de la grève sur l'activité des avocats, les instances nationales des robes noires proposent de passer à une grève perlée. À Guéret le principe doit être voté la semaine prochaine. Concrètement cela veut dire que certains jours il y aura des audiences, d'autres non.