Grève des bus à Chambéry ce lundi

Pas ou peu de bus ce lundi matin à Chambéry et dans l'agglomération en raison d'un appel à la grève. La CGT dénonce la détérioration des conditions de travail.

Si vous prenez le bus à Chambéry et dans l'agglomération vous devez patienter voire même marcher...Les conducteurs sont appelés à faire grève ce lundi. Depuis 4h30 ce matin des grévistes bloquent l'entrée du dépôt, aucun bus ne peut sortir. La direction de Synchro Bus annonce dans un communiqué "qu'aucun bus ne peut circuler sur les lignes A, B, C et D jusqu’à nouvel ordre".

La CGT appelle à la grève pour dénoncer, selon elle, la détérioration des conditions de travail des conducteurs de Synchro Bus.