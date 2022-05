Grève des chauffeurs de bus Kéolis à partir de ce lundi à Aix-en-Provence

Si vous devez prendre un bus à Aix-en-Provence ce lundi, prenez surtout vos précautions. Les chauffeurs des bus Kéolis, délégataire de service public de la Métropole qui assure le fonctionnement des transports du Pays d'Aix sont en grève pour demander de meilleures conditions de travail. Une grève illimitée.

On ne demande pas grande chose, on demande une augmentation de 100 euros brut, même la direction reconnait qu'on est en retard - Harba Hocine, délégué CGT

Des perturbations sont à prévoir sur les lignes 3 à 18 puis sur les lignes 25, 26 et M1, M2, M3. En revanche, la ligne A, l'Aixpress circulera normalement, tout comme la 12, 12S, 14, 21, 23, 24, les circuits scolaires, les circuits Diablines A B C et le transport à la demande.

La CGT assure qu'une grande partie des chauffeurs vont cesser le travail pour demander d'après Harba Hocine, délégué CGT "de meilleures conditions de travail, d'avoir des temps de parcours corrects, de restaurer un meilleur climat au sein de l'entreprise pour que tout le monde vienne travailler, parce qu'actuellement plus personne ne veut travailler. On est en sous-effectif".