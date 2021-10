Grève des chauffeurs de cars en Dordogne : "On fait 6h-19h" témoigne un conducteur

Les transports scolaires de nouveau perturbés ce jeudi en Dordogne. La grève des chauffeurs de cars CFTA se poursuit ce jeudi. Ils demandent une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail, un mouvement à l'appel de la CGT.

C'est dans ce contexte qu'un des conducteurs de CFTA a souhaité décrire à France Bleu Périgord son quotidien et pourquoi il fait grève. Joël travaille depuis 9 ans dans cette société. Ses journées commencent tôt le matin. "On débute parfois dès 6h", explique-t-il. Elles se terminent tard le soir. "Je finis 13h après. On fait 6h-19h".

Un quotidien devenu difficile

Mais ce n'est pas l'amplitude horaire qui énerve le plus Joël. "C'est de devoir _conduire des bus à vide_. C'est-à-dire qu'on ne peut prendre personne sur le trajet d'un point A à un point B." Selon lui, le nombre de ces trajets sans passagers a été multiplié par quatre avec les nouveaux horaires de septembre 2020. "Concrètement, c'est venir de Périgueux et aller à Bergerac pour faire juste le retour avec des passagers. Qui plus est à des horaires inutiles. Par exemple, à 18h lorsque les élèves ont déjà terminé les cours depuis 30 minutes voire une heure. On a personne au retour. Donc, on a déjà fait un aller à vide et au retour on ne transporte quasiment personne."

Dans une période où les prix de l'essence flambent, ces trajets l'agacent encore plus. "On nous demande de faire des économies. Mais après on roule à vide. Moi, je ne comprends pas." Il s'interroge aussi sur ce non-sens écologique alors que dans le même temps CFTA investit dans des bus plus respectueux de l'environnement.

"On est régulièrement victime d'incivilités"

Joël déplore également les week-ends travaillés. La difficulté de circuler dans l'agglomération de Périgueux souvent embouteillée. "On est régulièrement _victime d'incivilités_. On se prend des doigts d'honneur. Mais personne ne se met à notre place."

Pour toutes ces raisons, il n'en peut plus de ces conditions de travail. Il a décidé de se mettre en grève comme la plupart de ses collègues. Il souhaite une hausse des salaires. Mais il aimerait surtout plus d'écoute pour pouvoir travailler avec la direction sur de meilleures conditions de travail.

Ce jeudi, seul 30 % des bus régionaux circuleront en Dordogne. Le détail des bus maintenus est à retrouver : ici.