Grève des contrôleurs : quelles perturbations à l'aéroport de Beauvais ?

La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire de moitié leur programme de vols jeudi à l'aéroport de Beauvais en raison d'une grève de contrôleurs. Beauvais, une des bases en France de la compagnie low-cost Ryanair, est le seul aéroport concerné par cette mesure préventive, selon un communiqué publié ce mercredi par la DGAC.

Celle-ci a justifié la mesure par "un préavis de grève nationale déposé par une organisation syndicale représentative des contrôleurs aériens". Le syndicat en question, l'Usac-CGT, proteste contre le protocole social en cours de négociation avec la DGAC, qui selon lui "entérine une volonté de bouleverser l'organisation du travail des personnes de l'aviation civile, tout en actant des dégradations du service rendu". Il s'agit d'un texte "en l'état, inacceptable", a affirmé l'Usac-CGT dans un communiqué.

Ce syndicat avait déjà été en pointe dans le mouvement de protestation contre la réforme des retraites, ce qui avait provoqué des annulations et retards de vols en cascade entre mars et mai. L'Usac-CGT a aussi dénoncé le vote le 15 juin au Sénat d'une proposition de loi visant à mieux organiser le trafic aérien en cas de grève. Il s'agit d'une "remise en cause du droit de grève" et prévenu que "la promulgation de cette loi constituerait un recul extraordinaire de ce droit constitutionnel" selon l'organisation.

Actuellement, les syndicats dans le contrôle aérien doivent déposer tout préavis de grève cinq jours avant un mouvement, mais les grévistes n'ont pas à déclarer leur participation individuelle, à la différence des autres salariés du secteur. Cette réforme doit désormais être examinée par l'Assemblée nationale. Le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, s'était dit favorable à une telle évolution du droit après un arrêt de travail surprise le 11 février de contrôleurs aériens, en l'absence d'appel à la grève, qui avait conduit la DGAC à faire annuler en catastrophe un vol sur deux à Paris-Orly.

Les grèves des contrôleurs aériens français représentent un motif de colère récurrent pour les compagnies aériennes étrangères, souvent forcées de contourner le pays. Ryanair a lancé une pétition à ce sujet, qui avait recueilli mercredi 1,24 million de signatures.

Dixième aéroport français pour son trafic, Beauvais, à 80 km au nord de Paris, a selon l'Union des aéroports français (UAF) accueilli en 2022 4,6 millions de voyageurs, dépassant de 15,8% son niveau de 2019, grâce au dynamisme des low-cost dont Ryanair qui y base deux appareils.