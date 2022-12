Grève des contrôleurs SNCF : trafic des TGV et Intercités perturbé dans les deux Charentes

Un mois de décembre agité sur les rails. Et ce sont les contrôleurs qui ouvrent de bal contestataire ce week-end.

Un premier mouvement qui contraint la SNCF à annuler 60% de ses TGV et Intercités à partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche, selon les prévisions nationales. Le trafic des TER ne sera pas - ou très peu - affecté.

ⓘ Publicité

À lire aussi La SNCF annonce une grève des contrôleurs de vendredi à dimanche, 60% des TGV et Intercités annulés

Il faudra compter 1 TGV Atlantique sur 4 en moyenne, 1 sur 4 aussi sur Ouigo et 1 Intercités sur 2. Il n'y aura aucun train de nuit pendant le week-end. Exemples concrets des répercussions en Charente-Maritime. 2 TGV directs au lieu de 5 sont prévus aujourd'hui au départ de La Rochelle pour Paris-Montparnasse. Et 1 seul Intercités est annoncé à destination de Bordeaux.

A l'initiative de SUD-Rail, de l'Unsa et de la CFDT qui ont suivi un collectif de contrôleurs créé à la rentrée, la grève du week-end porte sur des revendications salariales, le déroulé des carrières et, globalement, une plus grande reconnaissance des spécificités de la fonction par la direction de SNCF Voyageurs.

La SNCF compte environ 10.000 chefs de bord - généralement appelés contrôleurs -, dont près d'un tiers travaillent sur les TGV et Intercités. D'autres grèves dont prévues d'ici à la fin de l'année, y compris à Noël.