Grève des déchets à Marseille : la RTM dénonce "des agissements de voyous"

Alors que depuis 11 jours, les déchets ne sont plus ramassés en gare de Marseille et dans le métro, la RTM dénonce ce jeudi une grève "incompréhensible" et des "agissements de voyous".

Cela fait plus d'une semaine désormais que les employés de la société Laser, en charge du nettoyage des rames et des stations de métro, sont en grève. Alors que les négociations sont en cours entre syndicats et direction, le résultat pour les usagers devient invivable, avec des déchets qui s'accumulent en masse en gare SNCF Saint-Charles et sur les quais et les couloirs du métro marseillais concernant la RTM.

Le nettoyage d'urgence empêché, des personnels "insultés et physiquement menacés"

Ce jeudi, la RTM avoir missionné depuis mardi une autre société pour intervenir en substitution afin d’assurer un nettoyage de première urgence. Cependant, selon la RTM, ce nettoyage n'a pas pu avoir lieu car "les personnels de la RTM ainsi que les personnels de nettoyage intervenant ont été insultés et physiquement menacés par des agents grévistes de Laser", nécessitant l'intervention de la police.

Une nouvelle intervention de nettoyage programmée dans la nuit de mercredi à jeudi, après la fête de la musique, n'a pas pu se dérouler car "de nombreux grévistes de Laser se sont introduits dans les stations pour menacer les agents travaillants". La RTM dénonce des "menaces physiques et menaces de représailles".

La RTM "n’accepte pas les agissements de voyous", comme elle l'écrit dans un communiqué, annonçant avoir déposé plainte. L'entreprise affirme être "pour le moment empêchée par des agitateurs et des manipulateurs", et être "l'otage de revendications qui ne la concernent pas", puisque cette grève du ramassage des déchets à la RTM est un mouvement de soutien des agents en grève à la gare Saint-Charles.

La RTM en appelle désormais à l’inspection du travail et à la direction de la société Laser "pour que cette situation cesse sans délai".