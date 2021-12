Grève des éboueurs à Marseille : FO répond à la métropole, "Arrêtons de nous enfumer avec des pourcentages"

La grève des éboueurs à Marseille va peut-être durer encore. Si la CGT et FSU ont fait savoir qu'ils valideraient et signeraient les dernières propositions formulées par la métropole (une pénibilité de 15 % contre les 9,5% accordés en octobre dernier), Force Ouvrière ne se prononce pas encore officiellement mais ne cache pas déjà ce mardi matin son mécontentement sur France Bleu Provence.

"Travailler 6h57 par jour ? C'est non" !

Le syndicat avait pourtant acté l'accord du mois d'octobre mais Patrick Rué, le secrétaire général du syndicat ne semble pas convaincu par cette hausse proposée et ne cache pas sa colère : "10% ou 15% voilà ce que ça veut dire : 10% les agents travailleront 7h20 et l'accord proposé c'est 6h57, c'est ça la vérité, c'est ça les chiffres clairs. Arrêtons de nous enfumer avec des pourcentages qui ne correspondent à rien. Est-ce que les agents vont vouloir travailler 6h57 ? Je crois savoir que non" s'agace Patrick Rué.

En proposant 15 %, la métropole va au-delà de la limite fixée par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a demandé par écrit que le taux de décote de 9,5% ne soit pas dépassé. Et sur ce point Patrick Rué pense d'ailleurs que les 15% ne pourront pas être validés : "Quand on a donné notre accord de 9,5% au mois d'octobre on nous a dit que c'était le maximum du maximum qu'il était impossible d'aller plus loin, qu'en aucun cas ça ne sera accepté. En réunion ce lundi on nous lit une lettre du préfet que tout accord qui serait passé au-dessus de 9,5% serait refusé. Et en bout de course on nous propose un accord à 15% mais il y a 99% de chance qu'on nous le refuse".

"On stigmatise les éboueurs"

Patrick Rué remonté également ce mardi matin contre le 1er ministre Jean Castex invité de France Bleu Provence : "J'entends Monsieur Castex parler du Covid, nous pendant le Covid alors que des agents municipaux de la Ville de Marseille sont en télétravail on envoie les éboueurs à l'abattoir. Pendant les deux confinements les éboueurs ont ramassé les poubelles et on nous applaudissait. Aujourd'hui on stigmatise les éboueurs, on nous envoie à l'abattoir".