Grève des éboueurs à Paris : 9.300 tonnes de déchets restent non ramassées, selon le dernier bilan de la Ville

La collecte des déchets reste très perturbée ce lundi 20 mars à Paris mais la municipalité note une légère amélioration. "Le nombre de tonnes d'ordures non ramassées dans Paris baisse légèrement et s'élève aujourd'hui à 9. 300 tonnes", fait savoir la Ville dans un communiqué.

Depuis samedi, la préfecture de police de Paris procède à des réquisitions d'éboueurs et de conducteurs de bennes . Ces derniers "ont collecté dans les arrondissements très impactés" par la mobilisation contre la réforme des retraites. "Cependant, ajoute la mairie de mairie, la succession de blocages entraîne des retards de collecte conséquents, dus par exemple au doublement des délais de vidage dans les incinérateurs."

Selon la mairie de Paris 118 bennes ont réalisé des tournées de collecte samedi, 168 dimanche. "Ce lundi, sur 195 bennes prévues, 122 n'ont pu être vidées, le blocage partiel ou filtrant de toutes les installations du SYCTOM rendant très compliqué le vidage des bennes et donc la collecte", précise la municipalité dans son communiqué. Les trois usines franciliennes d'incinération des déchets sont complètement ou en partie bloquées. Par ailleurs, le centre de tri-transfert des déchets de Romainville (Seine-Saint-Denis) a été bloqué pour la première fois ce lundi.

Puis, les agents requestionnés ont repris le travail mais ne font pas d'excès de zèle pour protester contre la réforme des retraites. "Ils ralentissent la cadence. Ils vont traîner la patte, ils vont ramasser container par container, ils vont prendre le temps. On a fait des assemblées générales, ils savent que la stratégie c'est de ramasser le moins possible ", explique à franceinfo Naima Sebbar, éboueuse depuis 10 ans et militante Force ouvrière.

"La Ville de Paris continue de prioriser dans les missions des agents : la salubrité des rues, le traitement des parcours de manifestations liées à la réforme des retraites, et le nettoiement des marchés alimentaires", conclut la municipalité dans son communiqué.