Grève des éboueurs à Paris : "l'Etat se substituera" si la mairie refuse des réquisitions

Les éboueurs de la Ville de Paris vont-ils être réquisitionnés pour reprendre la collecte des déchets, après dix jours de grève ? Ce lundi soir, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a en tout cas demandé au préfet de police de transmettre à la mairie une demande pour "réquisitionner" des moyens. Si la mairie ne donne pas suite, "l'Etat se substituera", indique l'entourage du ministre.

ⓘ Publicité

7.000 tonnes de déchets dans la capitale

Mardi après-midi, la mairie de Paris s'est pourtant élevée de nouveau contre l'idée de réquisitionner ses agents municipaux. "Si l'Etat veut réquisitionner, c'est son problème, lance le Premier adjoint à la maire, Emmanuel Grégoire. Nous n'allons pas contre l'exercice du droit de grève, dès lors qu'il n'y a pas de mise en danger de la vie d'autrui et de la salubrité publique".

De son côté, le ministère de l'Intérieur invoque des "raisons sanitaires", avec plus de 7.000 tonnes d'ordures non ramassées ce mardi dans une dizaine d'arrondissements de la capitale, au neuvième jour de grève. Le ministère évoque également un courrier de la maire Les Républicains du VIIe arrondissement de Paris, Rachida Dati, demandant une intervention de l'Etat.

Quelques heures plus tôt, la préfecture de police de Paris précisait qu'aucune réquisition n'était prévue alors. "Il faudrait que l'interruption du service ou son fonctionnement dégradé en raison de la grève porte une atteinte importante à la salubrité et à la santé publiques, évaluée par l'Agence régionale de santé" , précisait-elle dans un communiqué.

À lire aussi Grève des éboueurs à Paris : les réquisitions des agents au cœur du débat entre la mairie et l'Etat

Recours à des sociétés privées

Dans les dix arrondissements (2e, 5e, 6e, 8e, 9e, 12e, 14e, 16e, 17e, et 20e) touchés par le débrayage des éboueurs, qu'ils soient en régie municipale ou gérés par des sociétés privées elles-mêmes en grève, la mairie de Paris a déjà fait appel ces derniers jours à des entreprises et des agents non grévistes afin de réaliser "des interventions palliatives pour la salubrité publique". Cela concerne essentiellement les secteurs dans lesquels trop de poubelles sont entassées ou éventrées, ou bien qu'elles bloquent la circulation sur les trottoirs. "3.000 tonnes de déchets sont ramassés en moyenne chaque jour à Paris donc on devrait avoir 30.000 tonnes de déchets en 10 jours. Il en reste 7.000", précisait mardi Emmanuel Grégoire*.*

Mardi, le blocage de l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine, au sud de Paris, se prolongeait et les grévistes s'organisaient pour tenir les piquets de grève la nuit. L'incinérateur d'Ivry, le plus grand d'Europe avec près de 700.000 tonnes de déchets traités chaque année et géré par l'opérateur public Syctom, est depuis le 6 mars à l'arrêt, tout comme celui d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), également en grève. Celui de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) est en maintenance. Le mouvement de grève des éboueurs de la Ville de Paris a été prolongé jusqu'au 20 mars au moins.