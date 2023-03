Grève des éboueurs à Paris : le mouvement suspendu à partir de mercredi

"C’est en responsabilité que nous suspendons notre mouvement de grève à partir du mercredi 29 mars 2023", écrit dans un communiqué la CGT FTDNEEA mardi, au dixième jour de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Le syndicat, qui regroupe les égoutiers et les éboueurs de la capitale, explique avoir "besoin de rediscuter avec les agents de la Filière déchet et assainissement de la ville de Paris afin de repartir plus fort à la grève jusqu’à l’obtention de nos revendications, car nous n’avons presque plus de grévistes".

Mobilisés depuis le 6 mars dernier dans les centres de traitement de déchets d'Ivry-sur-Seine, de Saint-Ouen ou d'Issy-les-Moulineaux, les agents n'entendent pas pour autant stopper la mobilisation. "Le combat n’est pas terminé, poursuit le syndicat, Macron et Borne doivent retirer cette réforme et se mettre à la table des négociations pour une retraite à 60 ans".