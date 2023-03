Grève des éboueurs à Paris, le ton monte et les avis divergent entre élus

Les éboueurs sont mobilisés contre la réforme des retraites et font grève depuis le lundi 6 mars. À ce jour, 5.600 tonnes de déchets s'amassent dans certains arrondissements de la capitale. En effet, les services municipaux assurent la collecte dans les 2ème, 5ème, 6ème, 8ème, 9ème, 12ème, 14ème, 16ème, 17ème, et 20ème arrondissements. La collecte dans les autres arrondissements est réalisée par des entreprises privées.

Mais il n'y a pas que les éboueurs de la mairie de Paris en grève. Il y a aussi certains agents qui travaillent sur les sites d'incinération où l'on brûle les ordures ménagères. En Île-de-France les trois sites d’incinération du Syctom, le syndicat mixte de valorisation des déchets, sont à l'arrêt.

La mairie en soutien aux grévistes

Face à cette situation, les voies s'élèvent parmi les élus. Beaucoup reprochent à la mairie de Paris de ne pas prendre le sujet à bras le corps. "Je crois que la situation a trop duré", expose Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris et président du groupe indépendant et progressiste. "Depuis une semaine, la Ville de Paris aurait dû être plus proactive tout en respectant le droit de grève et des grévistes. Elle aurait dû organiser le service minimum, en utilisant la disponibilité des agents qui ne sont pas grévistes et qui pourraient aujourd'hui participer au ramassage des ordures. Ou alors faire appel de manière temporaire à des sociétés privées."

De son côté, Delphine Burkli, maire du 9ème arrondissement, dénonce "un choix politique voulu par la ville de Paris" et invoque "le principe de solidarité entre arrondissements", elle demande aux entreprises privées qui gèrent les autres arrondissements de la capitale de faire "un planning de collecte réorganisé".

À ces interpellations, Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la Maire de Paris se défend. "Il y a un moyen très simple pour que les poubelles sont ramassées il suffit que le gouvernement annonce qu'il renonce à la réforme des retraites et les poubelles seront ramassées dans l'instant, déclare-t-il.

Concernant les opérateurs privés réclamés par certains maires et conseillers de Paris comme Pierre-Yves Bournazel, Emmanuel Grégoire dénonce une "démagogie". "Quand on dit qu'on va utiliser le privé, ça consiste à briser la grève, à demander à des gens qui ne sont pas en grève de faire le métier de ceux qui sont en grève. Quand un conducteur de TGV est en grève, on ne demande pas à un chauffeur de bus d'aller conduire le TGV. C'est pareil pour les poubelles", explique-t-il.

D'autres élus évoque la réquisition par l'Etat, comme cela a pu être fait dans les dépôts de carburants en octobre dernier . C'est une manœuvre dilatoire et très offensante, très insultante vis à vis du mouvement social et des collectivités", dénonce Emanuel Grégoire avant d'ajouter, "non seulement ils demandent à briser la grève par cet argument de la réquisition, mais en plus ils instrumentalisent tout ça en essayant d'en faire porter la responsabilité sur les collectivités territoriales."

Risques sanitaires

Pierre-Yves Bournazel pointe du doigt également les risques sanitaires encourus, "le service minimum permettrait de ramasser au moins une partie des ordures ménagères pour éviter les problèmes d'hygiène, d'insalubrité et éventuellement de sécurité. La mission de la Ville de Paris est une mission d'intérêt général."

À Paris, sont générées 3.000 tonnes de déchets par jour. "Depuis à peu près une dizaine de jours, on parle de 20.000 tonnes par semaine et donc on ramasse beaucoup, précise Emmanuel Grégoire, mais pas assez par rapport aux déchets qui sont produits par les habitants." De son côté, la maire du 9ème arrondissement, Delphine Burkli, décrit "une situation difficile, il y a urgence, cela porte atteinte à la santé publique, à la salubrité de la capitale".

La mairie de Paris explique qu'elle met "tous les moyens possibles pour alléger la pression", que leur priorité c'est "la salubrité". Ils ont pris trois mesures importantes. "Nous faisons en sorte que les marchés alimentaires soient déblayés, que le moins de sacs poubelles soient au sol et que les cheminements piétons soient sécurisés", précise Colombe Brossel, l'adjointe à la maire de Paris en charge de la propreté de l’espace public, du tri et de la réduction des déchets, du recyclage et du réemploi.

Selon la mairie de Paris, des grandes poubelles de 250 litres ainsi que des bennes en acier doivent être installées dans les arrondissements qui font face à la grève pour tenter de résorber le surplus de déchets dans les rues.