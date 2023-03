Grève des éboueurs à Paris : les réquisitions des agents au cœur du débat entre la mairie et l'Etat

Dans un communiqué, la préfecture de Police explique que "la mairie détient la police de la salubrité sur la voie publique. À ce titre, il est de sa compétence de requérir une entreprise privée ou de réquisitionner les agents" Le communiqué précise aussi que "le préfet de police, dans un second temps, peut intervenir et mettre en demeure la ville de le faire". Sur les réquisitions, le Premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, réfute. "C’est faux, c’est une compétence partagée entre l’Etat et les Collectivités territoriales. Si l’Etat veut réquisitionner c'est son problème. Que l’Etat assume ses responsabilités. Mais la préfecture de police est dans son rôle."

"Est-ce qu’on demande à tous les maires concernés de réquisitionner ? Est-ce que demande à Édouard Philippe de réquisitionner alors qu’il est confronté au même problème au Havre ?", ajoute le Premier adjoint lors d'une conférence de presse à l'Hôtel de Ville. Il dénonce une "situation baroque" avant d'insister, "est-ce que je demande à Clément Beaune de réquisitionner des conducteurs de métro ?"

Pour le moment, aucune réquisition n'est prévue. "Il faudrait que l'interruption du service ou son fonctionnement dégradé en raison de la grève porte une atteinte importante à la salubrité et à la santé publiques, évaluée par l'Agence régionale de santé", précise le communiqué de la préfecture de police.

"Des interventions palliatives pour la salubrité publique"

De son côté, la mairie de Paris rappelle qu'elle fait appel à des entreprises privées et réorganisent des tournées avec les agents non grévistes mais ce ne sont que "des interventions palliatives pour la salubrité publique". Il n’est pas question de casser la grève, la mairie dit soutenir les grévistes.

À ce jour, 7.000 tonnes de déchets ne sont pas ramassées dans les rues de la capitale. "3.000 tonnes de déchets sont ramassés en moyenne chaque jour à Paris donc on devrait avoir 30.000 tonnes de déchets en 10 jours. Il en reste 7.000", précise Emmanuel Grégoire ce qui prouve que "nous gérons du mieux que nous pouvons une situation catastrophique causée par l’Etat".

Concernant la sécurisation du parcours de la manifestation de demain. Le préfet de police a demandé à la mairie de ramasser les poubelles. "Nous allons faire ce que nous pouvons pour répondre aux réquisitions de la préfecture de police" a répondu le Premier adjoint qui a dénoncé plusieurs fois une "obsession à n’interroger que l’exécutif parisien sur un sujet qui concerne des dizaines de communes".