Grève des éboueurs à Toulouse : le conflit peut-il prendre fin ce mercredi ?

Une réunion entre les grévistes et Toulouse Métropole est prévue mercredi 5 janvier. Depuis plus de trois semaines, les poubelles s’amoncellent dans certains secteurs.

La grève des éboueurs de Toulouse va-t-elle prendre fin ? Ou est-ce qu'au contraire le mouvement va se durcir? On devrait en savoir davantage à l’issue de la réunion prévue entre les éboueurs et Toulouse Métropole ce mercredi 5 janvier à 14 heures. Le mouvement est entré dans sa troisième semaine et les ordures s'entassent dans certains quartiers.

Un blocage sur le nombre de jours pour compenser le « fini-parti » et la pénibilité

Les éboueurs ont validé la fin du "fini-parti" qui leur permettait de rentrer chez eux une fois leur tournée terminée. Mais ils demandent 34 jours de compensation par an. Selon les syndicats, Toulouse Métropole ne leur en proposerait que deux. La balle est donc dans le camp des élus pour Nicolas Refutin, secrétaire du syndicat Force Ouvrière pour les agents de Toulouse Métropole : "Avec la fin du 'fini-parti', le temps de travail va augmenter d'environ deux heures par jour et par éboueur. En contrepartie, on demande un droit à congés suffisamment costaud pour rattraper cette augmentation du temps de travail journalier. Nos collègues de la plateforme téléphonique « Allô Toulouse » ont eu droit à une reconnaissance de la pénibilité à hauteur de quatre jours de congés par an. Pour les métiers liés à la police municipale, c’est jusqu'à onze jours. _Les éboueurs travaillent tous les jours, quel que soit le temps ou le contexte sanitaire_. Ils commencent à 5 heures du matin, travaillent de nuit, portent des charges lourdes et sont en permanence sur la voie publique à des moments où ça peut être dangereux. Ce sont des données qui permettent de juger de la pénibilité du métier."

Nicolas Refutin, secrétaire du syndicat Force Ouvrière pour les agents de Toulouse Métropole © Radio France - Claudia Calmel

Des Toulousains partagés sur le mouvement

Pour Valentin, qui habite près du Boulevard de l’Embouchure, le mouvement des éboueurs a trop duré : "Personnellement, je ne comprends pas. Ça devient sale. Ca ne peut pas continuer ainsi." Marie est plus nuancée : "J'espère que la mairie va réagir rapidement, ça commence à devenir pénible. _Mais je n'en veux pas aux éboueurs_, ils ont un travail difficile et mal considéré socialement. Quand on voit comme les rues sont sales, ça nous fait mesurer l’importance de leur travail. "

Gérard, en revache, soutient les grévistes : "Ils défendent leurs droits. Avec le fini-parti, certains éboueurs avaient deux métiers : ils pouvaient trouver un petit job l'après-midi. Ils vont perdre tout ça. Quand on met un privilège en place, si on le supprime il faut le compenser. Leur boulot est dangereux, il est sale, c'est risqué : _je les comprends tout à fait._"