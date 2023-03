Grève des éboueurs : dans la métropole rennaise, les blocages des sites de collecte sont levés

Cela faisait plus de cinq jours que la collecte des déchets était stoppée à Rennes et dans sa métropole. Les éboueurs étaient en grève contre la réforme des retraites depuis lundi 13 mars et ils bloquaient les trois centres de collecte des déchets du groupe Suez, responsable de la collecte dans la métropole rennaise. Mais ce samedi 18 mars, le syndicat Force Ouvrière à l'origine de cette mobilisation a annoncé que les blocages ont été levés sur les trois sites, situés à Chartres-de-Bretagne et Pacé.

Depuis lundi dernier, aucune collecte n'était effectuée par les éboueurs dans l'ensemble des 43 communes de la métropole. Les éboueurs grévistes ont finalement mis fin aux blocages à l'entrée des sites. Les camions-poubelle vont donc pouvoir reprendre leurs tournées dès lundi. Joint par téléphone, le syndicat Force Ouvrière, à l'origine de ces blocages, se félicite d'une "action visible" dans les rues de Rennes.