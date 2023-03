Grève des éboueurs de Saint-Omer, contre la réforme des retraites : le dépôt d'Arques est libéré

Le sous-préfet de Saint-Omer et quelques policiers sont venus à la rencontre des éboueurs grévistes, ce mercredi après-midi, à Arques. Ils leur ont signifié la nécessité de débloquer le dépôt pour permettre une reprise des tournées de collecte des ordures ménagères. Plus de 600 tonnes de déchets n'ont pas été ramassées depuis vendredi, et le début du mouvement.

Il n’y a pas eu besoin d'un gros déploiement de force, car les éboueurs de la Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer ne se sont pas opposés à cette libération des lieux. Ils ont brulé les dernières palettes et ils ont replié la tonnelle qui servait de quartier général.

Mais, fort des nombreuses marques de soutien reçues pendant cette occupation, le mouvement continue. Et les éboueurs grévistes seront dans la manifestation programmé ce jeudi à Saint-Omer, dans la cadre de la nouvelle journée nationale d'action contre la réforme des retraites. Ils ont aussi prévu des opérations autour de l'incinérateur de déchets Flamoval et autour du centre de tri de l'entreprise Baudelet.

Et, comme la grève continue, les tournées de collecte des déchets ne vont pas reprendre tout de suite. Pour l'instant, il n'est pas question de réquisitionner les ripeurs et conducteurs de bennes, comme à Paris.