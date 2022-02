Grève des éboueurs au Mans : "impossible" de suivre les revendications des syndicats pour la mairie

Au Mans, la grève s'est étendue aux agents municipaux de la cuisine centrale. En grève, le personnel a livré les EHPAD et les circuits de livraisons à domicile, mais pas les écoles ce vendredi midi. Les établissements du Mans ont trouvé des alternatives assure la mairie.

De leur côté, les éboueurs continuent toujours à ce jour, à bloquer l'entrée du site de la Chauvinière. En fonction de l'évolution de la grève, la municipalité compte faire appel à une société privée.

L'intersyndicale demande une revalorisation de 100 euros nets par mois. © Radio France - Mathilde Errard

L'intersyndicale CGT-FO- FSU demande une revalorisation de 100 euros nets par mois sur leur régime indemnitaire au titre d'une aide au pouvoir d'achat. Le régime indemnitaire est une prime qui complète leur salaire de base déterminé en fonction d'un point d'indice. "Ce point d'indice est gelé depuis 2010, assure le secrétaire général CGT des agents territoriaux du Mans, Jean-Luc Pichot. Et ça dépend de l'Etat. Mais le maire à quand même un pouvoir, un levier : c'est le régime indemnitaire".

Mais pour la municipalité du Mans, "ces revendications sont inaccessibles. Inatteignables, explique le maire du Mans, Stéphane Le Foll. Sauf à remettre en cause des investissements. Je ne peux pas accepter que la revendication remette en cause un équilibre budgétaire pour la Ville. Cela remet en cause sa capacité demain, à investir et à répondre à des besoins auxquels on est confrontés."

Les négociations durent depuis plusieurs mois.

La mairie propose 25 euros d'augmentation nets par mois. Cela correspond à peu près aux revendications de l'intersyndicale en octobre dernier. A cette période, elle avait demandé 35 euros d'augmentation.

Mais en réalité, cette revalorisation coûtera plus cher à la Ville : 64 euros au total, explique Claude Petit-Lassay, adjoint au maire du Mans et vice-président au Mans Métropole attaché aux ressources humaines. "Il y a des mesures nationales qui ont été prises : l'augmentation du SMIC, la revalorisation des grilles de salaires des agents de catégorie C et la modification de l'ancienneté ". C'est l'Etat qui prend ces décisions, mais c'est à la municipalité de financer ces nouvelles mesures nationales assure l'élu.

Au total, avec cette augmentation, la mairie devrait sortir plus de deux millions d'euros en plus par an. Les agents de catégorie C représentent 75 % du personnel de la collectivité, soit environ 3 000 personnes.