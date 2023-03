Grève des éboueurs : la police débloque un dépôt à Vitry-sur-Seine

La police a débloqué ce jeudi matin un dépôt occupé par des éboueurs grévistes à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Le site appartient à l'entreprise Pizzorno Environnement qui collecte les ordures du 15e arrondissement et aussi de 24 communes dans le Val-de-Marne. "La police est intervenue et les bennes sont sorties du garage", a appris France Bleu Paris auprès de la mairie du 15e.

ⓘ Publicité

Des salariés grévistes sont toujours sur place, a constaté un journaliste de France Bleu Paris. "Nous continuons la grève malgré le déblocage. Nous allons décider de la suite à donner ce jeudi après-midi", a indiqué un délégué CGT de Pizzorno.

Des députés LFI, dont Mathlide Panot et Louis Boyard étaient présents sur place ce jeudi matin. Ils dénoncent une intervention violente des forces de l'ordre. "Scandaleux! On vient de se faire gazer et charger au site de collecte des déchets de Pizzorno à Vitry", a dénoncé sur Twitter l'eurodéputée LFI Manon Aubry.

Cette intervention des forces de l'ordre est consécutive à une décision mercredi du tribunal de Créteil, saisi par Pizzorno Environnement. La société a obtenu de la justice le concours de la force publique pour débloquer son dépôt, a expliqué la préfecture de police à l'AFP, en soulignant qu'il ne s'agissait pas d'une réquisition.

Suite à cette intervention, la collecte des déchets va pouvoir reprendre son cours dans le 15e arrondissement de Paris, indique le cabinet du maire Philippe Goujon. La collecte n'était assurée que très partiellement ces derniers jours grâce à des camions de Pizzorno venus du sud de la France.

La mairie de Paris de son côté a transmis la liste de 4 000 agents de la propreté chargés du ramassage des poubelles à la préfecture de police, a appris franceinfo auprès de la municipalité ce jeudi. Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a informé mercredi soir la maire Anne Hidalgo de sa décision de réquisitionner des agents pour évacuer les poubelles qui s'entassent sur les trottoirs de la capitale, en grève depuis plus d'une semaine.

Une décision prise, après le refus d'Anne Hidalgo de donner suite à la demande du préfet de police de réquisitionner les éboueurs grévistes.