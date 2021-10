Grève des éboueurs : les négociations avancent selon les syndicats et la métropole d'Aix-Marseille

Dans le conflit qui oppose la métropole d'Aix-Marseille et les éboueurs depuis plus d'une semaine, les discussions semblent s'apaiser. Les deux parties parlent d'une avancée des négociations qui se poursuivent ce vendredi matin.

En attendant un accord entre la métropole et les syndicats les poubelles s'entassent à Marseille et dans la métropole.

Va t-on vers une sortie de crise dans le conflit qui oppose les éboueurs et la métropole d'Aix-Marseille ? Les négociations ont repris depuis 7 heures ce vendredi matin et si on parle d'une possible sortie de crise c'est parce que ce vendredi, dans un communiqué, la métropole annonce : "un accord est en passe d'être trouvé, permettant d'envisager une sortie de crise grâce à un dialogue social constructif".

Le son de cloche n'est pas tout à fait pareil du côté des syndicats même si Force Ouvrière reconnait des avancées : "les positions se rapprochent" dit sur France Bleu Provence, le secrétaire général Patrick Rué. Mais les discussions se poursuivent puisqu'actuellement il n'y a que FO autour de la table. Du coté de la CGT, les responsables disent n'être au courant de rien du tout. Ils appellent à un rassemblement ce matin devant le siège de la Métropole.

On n'arrêtera pas la grève tant que l'accord ne sera pas trouvé - Patrick Rué (FO)

Concernant les négociations on sait que la métropole voulait imposer les 1530 heures par an aux agents. Plus précisément deux heures de plus par jour et entre 7 et 28 jours de congés en moins. C'est sur ça que les négociations bloquent encore. Patrick Rué, reste ferme : "pas question d'accepter de perdre un seul jour".