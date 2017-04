Grève des éboueurs à Nantes : le mouvement continue

La grève des éboueurs continue. Si les blocages des trois sites de collecte nantais ont été interrompus pendant le week-end de Pâques, ce n'était que passager. Ils reprennent ce mardi matin.

Les poubelles vont continuer à s'amonceler cette semaine. Le mouvement entamé il y a six semaines continue. Les trois sites de collecte nantais sont à nouveau bloqués. Les grévistes dénoncent toujours la décision de la Métropole de mettre un terme au "fini parti" et la suppression de 24 postes.

Pendant le week-end de Pâques les négociations n'ont pas repris d'après Anthony Texier du syndicat Force ouvrière : "Cela n'a pas avancé d'un iota, on ne comprend pas ce blocage social sur le dialogue". Dialogue qui semble au point mort, Anthony Texier rejette toute responsabilité des éboueurs dans le mouvement : "Nous on n'y est pour rien, cela fait six semaines qu'on dialogue et qu'on n'est pas entendus sur nos revendications".

Pour le syndicaliste FO, "le mouvement va continuer et même s'amplifier", et pourrait prendre d'autres formes que les blocages des sites de collecte.