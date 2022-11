Grève des employés municipaux à Carpentras

A Carpentras, une cinquantaine d'employés municipaux manifestaient devant puis dans la mairie mardi matin.

Ils dénonçaient la dégradation des conditions de travail avec des suppressions de poste, des tensions psychologiques dans les services.

Le syndicat SUD-Solidaire estime que le personnel municipal est la variable d'ajustement du budget de Carpentras.

les grévistes demandent des recrutements pour éviter les burn-out

D'habitude, les employées dans écoles maternelles chantent une histoire de lapin et de cerf dans la forêt mais dans le hall de la mairie elles ont changé les paroles : "Chef ! Chef ! Ecoute-nous ou le malaise grandira !" pendant que le CHSCT se réunit à l'étage Shérézade dénonce les horaires à rallonge depuis la fusion entre deux services : "ils enlèvent du personnel donc forcément nos journées ne s'arrêtent pas*. Pour faire manger 90 enfants, nous ne sommes que deux. Ma collègue est partie en burn out. Il faut recruter à nouveau des contractuels"*

La mairie assure que seulement 26 postes de contractuels ont été supprimés. Au CCAS de Carpentras, Laurent est travailleur social, fatigué de remplacer les collègue absents : "pour nous, c'est pas une excuse de dire qu'il n'y a pas le budget pour les remplacer*. Beaucoup de taches administratives du collègue absent nous reviennent. Donc on on ne finit jamais à l'heure et on s'épuise"*.

Même à la bibliothèque Inguibertine, les agents évoquent un malaise : "nous travaillons sur des cycles de weekend amis les samedis dimanche, il n'y a pas assez d'agents pour les tâches de la médiathèque". Alors Thierry estime que la mission n'est plus remplie : "le travail est mal fait car on n'arrive pas à répondre convenablement aux usagers"

La mairie reconnait un problème de management dans certains services qu'elle s'emploie à améliorer avec tous les syndicats.