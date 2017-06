Grève des facteurs dans les 10e et 11e arrondissements de Marseille

A Marseille, les facteurs sont en grève depuis mardi dans le 10e arrondissement, et depuis mercredi dans le 11e. Ils réclament de meilleures conditions de travail et une prime pour le traitement des plis électoraux à l'approche des législatives.

La grève a commencé mardi chez les facteurs du 10e arrondissement de Marseille. Mercredi, pour ceux du 11e. "Et ça devrait s'étendre au 12e très vite", explique Yann Remle, du syndicat SUD. Seuls trois facteurs titulaires travaillaient ce mercredi, et ce sont donc les CDD et les intérimaires, qui ont pris en charge le courrier. Ce qui explique que la grève n'a pas encore été fortement ressentie par les habitants.

Mais cela pourrait changer rapidement. "Le mouvement prend de l'ampleur, assure Yann Remle, il faut dire que la situation devient intenable pour nous".

On n'a pas assez de facteurs et de factrices pour faire tourner la baraque, on a besoin d'avoir des bras pour distribuer le courrier quotidiennement, six jours sur sept, par tous les temps, et aujourd'hui, les réorganisations successives qu'il y a eu à La Poste, ne permettent plus d'assurer ce service public". (Yann Remle, syndicat SUD)

Mais pour la direction, ces restructurations sont nécessaire : "Chaque année, nous avons 6% de lettres en moins à distribuer, forcément, il faut adapter l'effectif", explique Laurent Mirallès, responsable de la communication pour La Poste en PACA.

Les plis électoraux, l'autre revendication des facteurs

Outre les réorganisations salariales, les facteurs s'attaquent aussi au plis électoraux, la propagande que l'on reçoit dans les boîtes aux lettres avant les élections, pour présenter les candidats. "Nous en avons des milliers et des milliers à traiter avant samedi, pour les élections législatives, raconte Yann Remle, et pourtant, La Poste ne nous propose pas de prime, c'est inadmissible."

Là encore, la direction répond : "les heures supplémentaires seront payées si les agents débordent sur leurs horaires habituels pour s'occuper des plis électoraux."

Un réponse insuffisante pour les syndicats qui comptent renouveler leur mouvement au moins ce jeudi.