Les fonctionnaires sont en grève ce jeudi 22 mars 2018. A Belfort, 900 personnes ont défilé dans la matinée. Ils dénoncent des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus.

Belfort, France

Ils disent non aux réformes du gouvernement, et dénoncent des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus. 900 personnes ont défilé ce jeudi 22 mars, à partir de 10 heures, dans les rues de Belfort. Le cortège est parti du parvis de la Maison du Peuple, pour rejoindre la préfecture.

A Belfort, le cortège est parti de la Maison du Peuple © Radio France - Manon Klein

Des fonctionnaires tous secteurs confondus dans la rue

Tous les secteurs du service public étaient dans la rue : enseignants, personnel médical, fonctionnaires des finances publiques, ou encore salariés de la mairie de Belfort. Plusieurs salariés du secteur privé étaient également présents. Tous dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles.

Le personnel de l'hôpital nord Franche-Comté faisait également partie du cortège © Radio France - Manon Klein

Les cheminots de la SNCF peuvent compter sur le soutien de leurs aînés retraités © Radio France - Manon Klein

A Montbéliard, départ prévu à 14h

Un second rassemblement à lieu dans l'après-midi à Montbéliard. Le cortège s'élancera du Champ de foire à partir du 14h.