Des fonctionnaires (enseignants ou personnel hospitalier notamment), des retraités, des cheminots, des lycéens, des agents des services pénitentiaires... plusieurs milliers de personnes ont battu le pavé jeudi 22 mars en Alsace. Sept syndicats sur neuf de fonctionnaires appelaient à cesser le travail pour défendre leur pouvoir d'achat et leur statut.

Le matin, 1.300 personnes selon la police, 2.000 selon les syndicats ont manifesté à Mulhouse. De nombreux retraités sont venus gonfler le cortège.

Le gouvernement à une phobie d'Etat, on n'est plus des agents pour l'Etat on est un coût pour l'Etat" déplore Jean-Marie Koelblen, secrétaire départemental du syndicat enseignant SNES-FSU dans le Haut-Rhin.