Grève des fonctionnaires : L'Isle-en-Dodon 1700 habitants a perdu sa Trésorerie

C’est la grève générale ce Jeudi des fonctionnaires qui s’inquiètent de la réforme de la fonction publique, et malgré les promesses d’Emmanuel Macron de la disparition des services publics, comme à l’Isle-en-Dodon dans le Comminges, où la Trésorerie a fermé ses portes.

L'Isle-en-Dodon, France

Les 9 syndicats de fonctionnaires (CGT, CFDT, FO, FSU, Solidaires, Unsa, FA-FP, CFE-CGC, CFTC) appellent les 5,5 millions d'agents publics à une journée d'action et de grève ce jeudi 9 Mars 2019 pour s'opposer au projet de loi de réforme de la fonction publique, un projet qui sera examiné en première lecture à l'Assemblée Nationale à partir du 13 mai et qui prévoit notamment la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d'ici 2022 , ainsi qu'un recours accru aux contractuels. Même si Emmanuel Macron est revenu sur la fermeture d'hôpitaux ou d'écoles dans ses dernières promesses, des services publics restent menacés.

La Trésorerie a fermé, bientôt la Poste

Parmi les services publics les plus touchés ces dernières années par les réductions d'effectifs, les finances publiques. Plusieurs trésoreries ont fermé comme celle de l'Isle-en-Dodon une commune de 1700 habitants située dans le Comminges, au sud de la Haute-Garonne. C'était le 31 décembre 2017, et depuis, les services ne font qu'aller en diminuant pour les habitants du secteur.

La trésorerie de l'Isle-en-Dodon accueillait les élus du secteur pour les questions de budget et les particuliers pour leurs problèmes de fiscalité. Quand la Trésorerie a fermé, fin 2017 certains habitants comme Pierre ont senti la différence.

Avant, il y avait un contact avec des êtres humains, aujourd’hui ça a disparu, à moins de prendre sa voiture et de poser une après-midi pour rejoindre Boulogne-sur-Gesse.

Il existe tout de même encore une permanence à l'Isle-en-Dodon, le mardi et le jeudi mais ça ne va pas durer. « Maintenant la permanence n’est plus tenue que le Jeudi matin par nos collègues de Boulogne-sur-Gesse, et il faut savoir que la Trésorerie de Boulogne-sur-Gesse est menacée de fermeture également » constate Pierre Emmanuel Benzaken, élu CGT des finances publiques.

Résultat, on renvoie de plus en plus les gens sur internet, déplore Patrick Beauchet, le maire de Montesquieu-Guittaut, une petite commune voisine, impactée elle aussi par la fermeture de cette trésorerie.

Nous on s’inquiète pour les personnes du troisième âge qui se savent pas se servir de l’informatique, on les aide. Nous maires, nous sommes devenu des assistantes sociales.

« Et maintenant, à l’Isle-en-Dodon, on veut nous supprimer la Poste, on a des problèmes avec les médecins » déplore et élu qui a l'impression qu'on laisse tomber les zones rurales.

Des Maisons des Services Publics

« Nous alertons les élus et les citoyens. Aujourd’hui, ils ont encore quelques trésoreries mixes, mais demain tout cela va être fermé - prévient Pierre Emmanuel Benzaken de la CGT – c’est une décision de la direction des Finances Publiques , et à la place des trésoreries mixtes, ils vont mettre des Maisons des services publics.

"Ces Maisons des services publics seront tenues par des jeunes du service civique ou des employés territoriaux qui ne sont pas formés aux questions fiscales, ça va donc être compliqué pour les citoyens d’avoir une réponse précise et immédiate . On va les orienter vers des grandes plateformes ou vers des grands services éloignés de leur domicile, ou alors on leur demandera d’aller sur internet.»

La réforme de la Fonction Publique mode d’emploi

Le projet de loi de transformation de la fonction publique arrive en débat à l'Assemblée nationale le 13 mai, après 15 mois de concertations. Mais les syndicats estiment ne pas avoir été entendus, ils dénoncent le recours accru aux contractuels et la refonte des instances professionnelles.

Invité de France Bleu Occitanie, Michel Reynès le secrétaire départemental du syndicat FSU territorial dans le Tarn-et-Garonne décrypte ce projet de loi . Pour lui, plus de contractuels équivaudrait à moins de service publics, « paradoxal alors que le gouvernement vient de donner raison aux gilets jaunes qui veulent plus de services publics."