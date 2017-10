Grève des fonctionnaires : les écoles particulièrement touchées dans le Loiret ce mardi

C'est une première depuis 10 ans. Ce mardi, TOUS les syndicats de la fonction publique appellent à la grève et à manifester. Dans le Loiret, c'est le secteur de l'Education Nationale qui sera sans doute le plus touché.

Les fonctionnaires seront dans la rue ce mardi. Pour la première fois depuis 10 ans, tous leurs syndicats appellent à la mobilisation. Les raisons de la grogne sont nombreuses : gel du point d'indice, rétablissement du jour de carence, suppression de 120.000 postes d'ici cinq ans, suppression aussi des contrats aidés. Il y a un vrai " ras le bol" dans la fonction publique et ça va se traduire ce mardi par plusieurs services publics au ralenti ou carrément à l'arrêt.

Une forte mobilisation des enseignants du 1er degré ?

Dans le Loiret, la grève devrait être bien suivie dans l'Education Nationale. Selon les syndicats, plus de 50% des enseignants du 1er degré va suivre le mouvement. On sait déjà qu'il n'y aura pas cours ce mardi dans les écoles de Bonny sur Loire, Epieds en Beauce, au groupe Jules Lenormand de Saint Jean de la Ruelle ou encore à l'école Jean Zay d'Orléans. Dans ces cas là, les mairies doivent proposer un service d'accueil pour les enfants mais ce n'est pas systématique. Les parents sont souvent invités à garder leurs enfants d'autant que les ATSEM et personnels communaux seront aussi en grève dans certains établissements. A Orléans, il n'y aura pas de cantine ni de garderie ce mardi dans près de la moitié des écoles. Les temps d'activité périscolaires seront aussi très perturbés.

Pas d'opération reportée à l'hôpital d'Orléans

La grogne aussi dans la fonction publique hospitalière © Radio France - Anne Oger

Le secteur hospitalier sera lui aussi touché par cette grève. " Il y un vrai malaise dans les hôpitaux" explique Nelly Wédajo, infirmière et déléguée SUD à l'hôpital d'Orléans. " Ca fait plusieurs années qu'on remet les mêmes choses sur la table mais rien n'aboutit. Bien au contraire, par exemple, le facteur pénibilité, _qui avait été reconnu pour les personnels de nuit, pourrait être supprimé". A Orléans, la situation est d'autant plus tendue que l'établissement a adopté cet été un plan d'économies de 7,5 millions d'euros pour réduire son déficit. "Il y a une pression physique et psychologique au quotidien" ,dénonce Nelly Wédajo. " L'objectif de notre direction, c'est de faire du chiffre et uniquement du chiffre". Cette grève à l'hôpital pourrait aussi être suivie par des praticiens : médecins, pharmaciens, dentistes. Mais à Orléans, ils ne seront sans doute pas nombreux. D'après la direction de l'hôpital, toutes les opérations programmées ce mardi devraient être maintenues.

Des perturbations limitées à la SNCF

A la SNCF, seuls les syndicats SUD et CFDT ont déposé un préavis de grève pour cette journée de mardi. La CGT n'appelle pas à des débrayages mais elle incite les cheminots à rejoindre les cortèges " par solidarité". Par conséquent, les perturbations sont assez limitées sur le réseau. Attention quand même : des trains TER seront supprimés ce mardi matin et ce mardi après midi entre Tours et Orléans. Ca concerne les TER de 5h02 et 7h au départ de Tours et les TER de 14h42 et 17h42 en gare d'Orléans.

Le point sur les secteurs touchés par la grève des fonctionnaires Copier

Les fonctionnaires ont aussi prévu de manifester ce mardi dans le Loiret. Un défilé partira à 10h30, place de l'étape à Orléans et un autre, à la même heure, depuis la place du Pâtis à Montargis.