Grève des fonctionnaires : les perturbations à prévoir en Ile-de-France mardi

La grève des fonctionnaires, mardi, va provoquer des perturbations surtout dans les écoles et les crèches en Ile-de-France. Les transports ne devraient pas être touchés affirme la direction de la SNCF et de la RATP.

Cela fait dix ans que cela ne s'était pas produit. L'ensemble des syndicats de fonctionnaires lance un appel à la grève pour mardi. Les 5,4 millions d'agents de la fonction publique sont appelés à cesser le travail et à manifester pour protester contre les menaces qui planent sur leur statut. Ils protestent aussi contre la suppression de 120.000 postes en cinq ans et contre le gel des salaires. Des syndicats d'enseignants du privé ont, eux aussi, lancé un appel à la grève. De nombreuses manifestations sont prévues partout en France. A Paris, le cortège partira à 14h00 de la place de la République pour rejoindre la place de la Nation. Les manifestants passeront par le boulevard du Temple, Bastille, la rue de Lyon et l'avenue Daumesnil.

Perturbations dans les écoles et les crèches

Les syndicats appellent tous les enseignants à faire grève mardi. Le mouvement risque d'être très suivi et certaines écoles ne pourront pas assurer l'accueil des enfants. Dans le primaire, il y a obligation d'un service minimum. A Versailles (Yvelines), par exemple, les enfants seront accueillis et pris en charge par des animateurs. Mais certains établissements risquent de ne pas pouvoir mettre en place cet accueil. Les services d'animation, de restauration et le personnel administratif vont eux aussi cesser le travail. Impossible dans ces conditions d'assurer cet accueil minimum. Et puis il y a des communes comme Gennevilliers (Hauts-de-Seine) où la municipalité refuse ce service minimum car dit-elle "elle ne veut pas casser la grève". La plupart des établissements ont déjà averti les parents soit par le cahier de liaison ou par un affichage à l'école.

Cette grève sera-t-elle très suivie dans les écoles franciliennes?

Oui, répond le SNUipp, premier syndicat pour les enseignants. Il y aurait 55% de grévistes à Paris. En Seine-Saint-Denis plus de 55% des enseignants seront en grève et une centaine d'écoles devrait être fermée. Il y aurait par exemple 80% de grévistes à Montreuil, 70% à La Courneuve. Dans les Hauts-de-Seine, le syndicat annonce plus de 50% de grévistes et une quarantaine d'écoles fermée. Même situation dans le Val-d'Oise. En Seine-et-Marne, un enseignant sur deux devrait être en grève et une école sur cinq devrait être fermée. Dans l'Essonne et le Val-de-Marne surtout à Créteil et Cachan, la grève devrait être aussi très suivie.

Les hôpitaux

L'ensemble des neuf syndicats de praticiens hospitaliers ont appelé à la grève. C'est une première depuis huit ans. Infirmiers et aides-soignants font grève au côté des médecins, pharmaciens et dentistes. Malgré une mobilisation annoncée comme massive, peu de perturbations des soins sont à prévoir, car les personnels hospitaliers sont soumis à des "assignations". Ils sont en grève, mais ils travaillent avec un badge "en grève" sur leur blouse, afin d'assurer la continuité des soins. Quelques interventions chirurgicales pourraient toutefois être reportées.

Les transports

Attention si vous devez prendre un avion. Les syndicats CGT, FO, CFDT et UNSA appellent les contrôleurs aériens à faire grève mardi. La Direction générale de l'aviation civile demande donc aux compagnies aériennes de réduire leur vol de 30%. Renseignez-vous avant de vous rendre à l'aéroport.

A la SNCF, à part le RER B qui sera légèrement perturbé, le trafic est annoncé comme normal pour les autres RER et les Transiliens. Les TER, les TGV, Eurostar et Thalys devraient eux aussi rouler normalement mardi : c'est ce qu'assure la direction de la SNCF. A part la CGT, premier syndicat de la SNCF qui n'appelle pas à cesser le travail mais qui incite "par solidarité" les cheminots à se joindre au cortège des fonctionnaires, les autres syndicats CFDT-cheminots et SUD-rail ont lancé un appel à la grève.

A la RATP, pas de perturbations prévues dans le métro. Seuls les bus qui roulent dans les quartiers de la manifestation seront, comme d'habitude, détournés de leur trajet initial.

La Poste et Pôle emploi

La CGT demande à tous les salariés de se mobiliser. Les services pourraient donc être perturbés.

Dans les bibliothèques de Paris

Des perturbations sont à prévoir. La mairie de Paris conseille aux usagers de téléphoner avant de se déplacer.

Collecte des déchets à Paris

Si votre poubelle n'est pas vidée, si vos encombrants restent sur le trottoir, ne vous étonnez pas. La collecte des déchets risque d'être perturbée mardi en particulier dans les 2e, 5e, 6e, 8e, 9e, 12e, 14e, 16e, 17e, et 20e arrondissements. Le service de retrait des objets encombrants sur rendez-vous est suspendu pour la journée de mardi et la mairie de Paris vous conseille de reporter votre demande d'enlèvement à un autre jour.