Grève des fonctionnaires : quelles perturbations prévues ce mardi ?

Ce mardi, tous les syndicats de fonctionnaires appellent à la grève, contre les réformes du gouvernement et plus généralement contre la baisse de leur pouvoir d'achat. Dans de nombreux services publics, dont les écoles et les transports, la situation devrait être partiellement perturbée.

C'est une première depuis plusieurs années : ce mardi, tous les syndicats de fonctionnaires appellent ensemble à la grève contre les réformes récentes du gouvernement, et pour une revalorisation de leurs salaires. Cet appel unitaire à la grève devrait se ressentir dans de nombreux services publics, notamment les hôpitaux, les écoles, et dans une moindre mesure, les transports. Francebleu.fr fait le point sur les perturbations d'ores et déjà prévues ce mardi.

Ecoles

Les enseignants vont faire grève pour demander une hausse des salaires, protester contre le rétablissement du jour de carence dans la fonction publique et contre la baisse du nombre de contrats aidés. Selon le Snipp-FSU, premier syndicat des enseignants, près d'un enseignant sur deux sera en grève ce mardi.

Ainsi, la proportion d'écoles fermées devrait être particulièrement élevée dans certains départements, dont le Puy-de-Dôme (25%), les Hautes-Pyrénées et le Val-de-Marne (18%), les Vosges et la Guadeloupe (11%) ou encore Paris et l'Ain (10%). Depuis 2008, la loi prévoit un "Droit d'accueil à l'école en droit de grève" en maternelle et en élémentaire : mais le service minimum ne pourra probablement pas être assuré partout.

Avions

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a recommandé en fin de semaine dernière aux compagnies aériennes d'annuler environ 30% de leurs vols. Les vols au départ de Paris CDG et Orly, Beauvais, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes devraient donc être perturbés. La compagnie Easyjet a annoncé qu'elle annulait 104 vols entre lundi soir et mardi soir.

Trains & métros

Les syndicats SUD et CFDT, respectivement troisième et quatrième syndicats représentatifs des cheminots, ont appelé à la grève notamment contre les ordonnances réformant le code du travail. Malgré cet appel, la circulation des TGV, Thalys, TER et Eurostar devrait être normale mardi. La CGT, premier syndicat, n'appelle pas à des débrayages mais incite "par solidarité" les cheminots à rejoindre les cheminots.

Dans les transports franciliens, le trafic devrait être normal, sauf sur le RER B dont la circulation sera légèrement perturbée. L'Unsa a déposé un préavis uniquement pour les services de maintenance, qui ne devraient pas donc pas avoir d'impact sur le trafic.

Hôpitaux

Pour la première fois depuis près de 15 ans, les syndicats de praticiens hospitaliers (médecins, pharmaciens, dentistes) se joignent aux personnels paramédicaux (aide-soignants, infirmiers) pour cette grève contre la dégradation de leurs conditions de travail. Certaines opérations devraient être reportées, mais les urgences seront assurées.

Administrations

De nombreux services publics (crèches, bibliothèques, crèches) pourraient être perturbés ce mardi. Et ce y compris pour les anciennes entreprises du secteur public, comme La Poste et Orange, qui emploient encore des fonctionnaires. Dans la police, deux syndicats seulement ont appelé à gonfler les cortèges, les autres se sont contentés de relayer les appels à manifester des confédérations.

Le tribunal de Bobigny pourrait lui aussi être perturbé par cette grève, car la CGT a appelé les greffiers à empêcher la tenue des audiences.

Pôle emploi

Enfin, les agents de droit public comme ceux de droit privé de Pôle Emploi sont appelés à se mobiliser contre des suppressions de postes et contre un budget en baisse de quatre milliards d'euros sur cinq ans.