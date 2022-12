Grève des médecins : à Metzeral, le ras-le-bol d'un jeune généraliste

Le collectif "médecins pour demain" lance un appel à la grève ce jeudi et ce vendredi. Un appel qui risque d'être très suivi tant les médecins généralistes libéraux se sentent en difficulté. Les raisons de leur colère sont multiples, mais ils dénoncent globalement des conditions d'exercice de plus en plus difficiles et ils demandent une revalorisation de leur métier. Une revalorisation qui passe en premier lieu par une hausse de leurs honoraires. Le prix de la consultation est bloquée à 25 euros depuis 2017.

ⓘ Publicité

Moins de paperasse et plus de temps pour les patients

Ils réclament aussi une plus grande liberté explique Paul Kassouf, jeune médecin généraliste installé avec deux autres confrères à Metzeral, dans le Haut-Rhin. "On veut moins de paperasse et plus de temps pour voir nos patients. On est plus maitres de nos prescriptions. Nous ça nous révolte, on veut être indépendants dans notre façon de travailler. Ils sont en train de démanteler notre métier alors que nous on veut juste faire ce qu'on aime c'est à dire passer du temps avec les gens."

"Ils veulent réduire notre liberté"

Dans le viseur aussi du généraliste, les récentes déclarations du gouvernement sur la liberté d'installation : "Ils veulent réduire cette liberté, en conditionnant une arrivée à un départ, sauf que maintenant 70% de la France est sous dotée en médecins, notamment en ville désormais. Alors du coup qu'est-ce qu'ils veulent, qu'on ne s'installe plus à la campagne ?" Ce jeune médecin est prêt à poursuivre le mouvement si lui et ses confrères ne sont pas entendus.

De son côté, l'agence régionale de santé du Grand Est appelle la population à ne pas se reporter sur les urgences.