Grève des médecins généralistes : "un serrurier qui se déplace coûte plus cher que nous"

Des médecins généralistes sont en grève ce jeudi 1er décembre pour demander une hausse de leurs tarifs et la prise en compte des difficultés grandissantes de leur métier. C'est le cas du docteur Antoine Lévy, médecin à Privas depuis 25 ans qui ferme son cabinet pour la première fois. Il était l'invité de France Bleu Drôme Ardèche.

ⓘ Publicité

Est-ce une décision facile à prendre de faire grève pour la première fois ?

Docteur Lévy : Non, ce n'est pas facile. Je suis médecin spécialiste en médecine générale. Je suis avant tout un médecin de famille. Je suis dans un cabinet où nous étions quatre auparavant. Nous ne sommes plus que deux. Je suis légèrement un forcené du travail, un dinosaure pour certains. Je travaille 11 heures tous les jours, sauf le mercredi où je ne travaille que 10 heures. Je fais mes visites le samedi et le dimanche. Et pour l'année 2022, deux semaines et demi de vacances en tout et pour tout pour l'instant. Sur le bassin de Privas, on a à peu près 26 000 patients. Il y a cinq médecins qui sont partis l'année dernière. Il y en a huit qui vont partir entre aujourd'hui et le 31 mars 2023.

"Les pouvoirs publics détruisent mon métier"

Moi, c'est ma première grève. C'est mon premier témoignage qui est un témoignage personnel, j'insiste, sans syndicat derrière, je vous réponds avec mon cœur. Je ne suis pas politicien. Alors pourquoi je fais grève aujourd'hui ? Parce que les pouvoirs publics détruisent mon métier. C'est un scandale actuellement de penser que les pharmaciens puissent me remplacer pour une angine, des infections urinaires, des vaccinations. On ne peut pas être prescripteurs et vendeurs. En tout cas, à mon sens, c'est impossible. Il y a aussi un rapport avec l'argent qui va être malsain. Ils sont les prescripteurs et vendeurs. Sans faire une attaque contre le pharmacien lui même, le fait est que c'est comme ça.

Vous réclamez notamment de passer le prix de la consultation de 25 à 50 euros, est-ce entendable ?

Docteur Lévy : Si on n'explique pas, non, ce n'est pas entendable*.* On est toujours en train de se dire qu'un médecin n'a pas de souci dans sa vie. Mais ce n'est pas le cas. 25 € ou 50 €, ça ne veut rien dire. Il faut essayer de comparer. On se retrouve avec le prix de ma coupe de cheveux chez un coiffeur, c'est 25 € aussi. Il prend dix minutes, montre en main. Si je fais se déplacer mon serrurier chez moi, c'est 80 €. Moi, c'est 10 € pour aller me déplacer chez les patients. Ensuite, on me dit 50 € mais pourquoi faire ? Déjà, on n'est pas vraiment payé 25 €, on est payé un petit peu plus grâce à une prime qu'on touche si on travaille bien. Mais moi, je veux garder mon libre arbitre. Je ne veux pas être sur des objectifs, sur le nombre d'arrêts de travail, sur ce que je prescris ou pas. J'ai envie d'être un médecin qui s'occupe de ses patients et qui ne s'occupe pas de son chiffre d'affaire pour savoir s'il va s'en sortir ou pas.

Mais les 50 €, ça changerait quoi ?

Docteur Lévy : Énormément de choses. Aujourd'hui, il n'y a plus assez de médecins. Je prends l'exemple des personnes âgées : je suis maltraitant avec les personnes âgées parce que je leur demande de rentrer vite dans mon cabinet, je leur demande de se déshabiller et de se rhabiller vite dans mon cabinet. Si j'avais la possibilité de prendre des aides au cabinet, je pourrais moi me concentrer sur l'examen du patient.

Il vous manque un secrétariat, c'est ça ?

Docteur Lévy : Si ce n'était qu'un secrétariat ! Un secrétariat, j'en ai un. On le partage à deux. Elle fait plein de choses : elle fait les papiers, elle fait des arrêts de travail, elle appelle le chirurgien, elle appelle le cardiologue... Je ne peux pas m'en sortir si je n'ai qu'une secrétaire ! J'ai besoin d'avoir des personnes qui vont peser les gamins, pour expliquer aux parents de déshabiller un nourrisson. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'examen clinique du gamin, voir s'il évolue bien, quelles sont ses pathologies. J'ai besoin de ce temps et j'ai besoin d'avoir des assistants, et des assistants sous ma houlette. Et pas à l'extérieur du cabinet.