Grève des médecins libéraux : les cabinets de nouveau fermés le 14 février

Nouvelle journée de mobilisation des médecins libéraux, en grève depuis le 26 décembre pour obtenir une revalorisation de la consultation . Les six organisations représentatives ont annoncé ce vendredi une nouvelle fermeture des cabinets médicaux le 14 février.

Dans une lettre adressée à la Première ministre, Elisabeth Borne, les syndicats de médecins libéraux ont aussi demandé au gouvernement "une enveloppe financière supplémentaire" pour éviter "un échec des négociations" en cours avec l'Assurance maladie, à un mois de l'échéance et une semaine après la "suspension" de leurs discussions avec la Sécu.

Dans leur lettre commune à Mme Borne, les présidents de ces syndicats affirment qu'"une enveloppe financière supplémentaire est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le ministre de la Santé", François Braun, dont la "lettre de cadrage" avait donné le coup d'envoi des discussions fin octobre. Avec une date butoir fin février pour conclure une nouvelle convention fixant notamment les tarifs des praticiens sur les cinq prochaines années, tout en permettant "l'accès à un médecin généraliste traitant pour tous".

"Il est indispensable de redonner à la médecine de ville des moyens à la hauteur des enjeux", insistent les syndicats, dénonçant un budget 2023 "bien inférieur à l'inflation", mais aussi le vote récent d'une proposition de loi ouvrant "l'accès direct" aux kinés et à certains infirmiers, et créant une "obligation collective" de garde en soirée et le week-end pour l'ensemble de ces soignants libéraux. "Des décisions bloquantes, qui conduiront inévitablement à un échec des négociations", préviennent-ils, apportant leur soutien unanime à plusieurs "mouvements de mobilisation" en cours, de la "grève" des gardes aux "restrictions des horaires d'ouverture".