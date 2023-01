Grève des médecins libéraux : "On ne demande pas à s'en mettre deux fois plus dans les poches"

Les médecins libéraux sont en grève depuis le 26 décembre. Une manifestation est prévue ce jeudi après-midi à Paris . Anne Limouzin-Bastian est médecin généraliste à Strasbourg, elle se dit très triste par l'évolution de son métier "le métier que j'ai choisi, dans lequel je crois, est en train d'être détruit, de disparaitre. Les négociations conventionnelles vont faire de nous des administrateurs de la sécurité sociale et plus des médecins de famille," s'inquiète Anne Limouzin-Bastian au micro de France Bleu Alsace "je pense que le gouvernement n'en a rien à faire de notre grève, de nos revendications. Il a un plan bien précis en tête qui est celui de la numérisation de la médecine avec la mise en place de l'espace santé avec les données des patients qui seront disponibles à tous et toutes pour que le patient puisse se faire soigner pour moins cher, ça va dans le sens de la consommation médicale".

ⓘ Publicité

"Nous ne demandons pas le doublement de notre revenu"

Son associé Philippe Charrault est sur la même longueur d'onde. "On explique à nos patients qu'on aime les soigner et que ce que l'on voit se projeter pour 2023 ne va pas dans leur sens. Moi ce qui me heurte le plus sur la consultation à 50 euros, qui est la revendication du mouvement, c'est la retranscription médiatique," regrette le médecin strasbourgeois "nous ne demandons pas le doublement de notre revenu mais on demande simplement le doublement du chiffre d'affaire. Ce chiffre d'affaire sert à développer la médecine. Si on passe de 25 à 28 euros ça ne sert à rien, au pire ça ira dans ma poche. Si on passe de 25 à 50 euros, là il y a tout un panel de possibilité qui s'ouvre comme engager une secrétaire, des assistants, agrandir le cabinet. On est malgré tout des chefs d'entreprise en plus d'être des soignants mais on ne demande pas à s'en mettre plein les poches", explique le soignant à France Bleu Alsace.