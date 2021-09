Grève des ordures : c'est peut-être reparti à Marseille

Des négociations sont lancées entre syndicats et Métropole concernant le temps de travail des agents chargés de ramasser les ordures à Marseille et dans la Métropole. Elles doivent aboutir avant la fin de l'année.

Depuis jeudi dernier, plusieurs bennes n'ont pas quitté le dépôt à Marseille. Des agents de la Métropole chargés de la collecte des ordures ont entamé un mouvement de grève, couverts par un préavis de la CGT qui existe depuis le 1er septembre dernier. Plusieurs camions ne sont pas sortis du dépôt de la Cabucelle et des poubelles commencent à s'entasser dans certains quartiers de la ville comme le 1er ou 6e arrondissement par exemple.

La situation pourrait s'aggraver ce lundi, avec une menace de préavis de grève brandie par FO, le syndicat majoritaire des agents de la Métropole Aix-Marseille.

Une réforme doit voir le jour avant la fin de l'année

C'est la réforme du temps de travail qui pose problème, une réforme qui doit voir le jour avant la fin de l'année, pour être conforme à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019.

Des négociations sont en cours avec la métropole qui emploie les agents.

Aujourd'hui, la Métropole propose un plan aux agents, pour aligner leur temps de travail sur ce qui est demandé, à savoir 1607 heures de travail par an (35 heures par semaine). Aujourd'hui les agents travaillent en moyenne 1480 heures par an selon la CGT (28 heures par semaine), en raison d'un régime dérogatoire prenant en compte la pénibilité de leurs tâches. La Métropole propose un plan à 1530 heures par an, soit 2h12 de travail en plus par jour. C'est inacceptable pour les syndicats comme la CGT qui proposer de travailler 1286 heures (ce qui inclus 30 jours de repos supplémentaires par an, en plus de 25 jours de congés annuels).

Des discussions reprennent ce lundi, et le syndicat FO notamment rencontre la direction à la Métropole. A l'issue de cette rencontre, on saura si le préavis de grève est activé ce lundi soir.

L'hiver dernier, les éboueurs marseillais avaient fait grève pendant près de deux semaines. Des centaines de tonnes de poubelles s'accumulaient sur les trottoirs.