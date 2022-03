Grève des pêcheurs : l'ultimatum du préfet du Morbihan

Une nouvelle réunion a lieu ce mardi 22 mars à 10 heures entre la préfecture du Morbihan et les pêcheurs, alors que les autorités appellent à la reprise du travail dans un port de Lorient Keroman impacté par la grève. Le port de pêche est bloqué symboliquement par un bout. Le mouvement contre le prix du gazole avait perduré malgré les annonces du gouvernement, 35 centimes de remise par litre, dès le 17 mars.

Le préfet du Morbihan rappelle les "importants enjeux économiques" et le "fort risque de perte de produits pour l'ensemble de la filière aval (mareyeurs et transformateurs notamment)", et lance un ultimatum aux grévistes. Il faut que dès ce mardi matin "le port puisse reprendre son activité de mareyage." Sinon ? Ce sera le déploiement des forces de l'ordre. Il menace d'engager "les voies de droit et d'action nécessaires à la remise en route de l'accès maritime de cet outil économique majeur pour le Pays de Lorient."

Le préfet s'appuie sur la consultation par courriel des pêcheurs des comités du Morbihan et du Finistère. 91 bateaux sur 275 y ont participé dans le Morbihan 167 sur 500 dans le Finistère. Peu de participation, mais le vote est majoritaire pour une reprise de l'activité.

Dans le Finistère, les pêcheurs sont réunis ce mardi en préfecture, en présence des banques.