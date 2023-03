Grève des pêcheurs : une poissonnerie pénalisée mais solidaire à Amiens

Depuis le début de la semaine les pêcheurs sont en grève, et leur mouvement s'explique par plusieurs raisons. Tout d'abord, le contexte général d'inflation et de soulèvement social contre la réforme des retraites, les pousse à se mobiliser. Mais ils militent également contre un projet de loi de la Commission européenne, qui vise à interdire la pêche de fond dans les réserves marines d'ici 2030.

Face à ce ras-le-bol généralisé, le mouvement est très suivi : la dizaine de bateaux de pêcheurs présents dans la Somme est toujours à quai depuis une semaine. Cette grève a donc un impact direct sur les poissonneries qui s'approvisionnent directement via les pêcheurs. À Amiens, La Pêche de Nathan, une poissonnerie du marché des Halles a vu la taille de son étale diminuer de 10 à 6 mètres d'envergure. "Il y a moins d'abondance : un seul Saint-Pierre, pas beaucoup de bars…", constate un couple de clients.

"Les prix vont encore augmenter"

Cette situation pousse les poissonniers à acheter moins local, pour continuer à proposer des produits à leurs clients. Jérémy, un des vendeurs, explique : "On est obligés de se rabattre sur des produits étrangers, qui viennent de Norvège, du Danemark ou d'Islande." Et cela n'est pas sans conséquences économiques, car de plus en plus de poissonneries sont contraintes de s'approvisionner de la sorte. "Les prix vont encore augmenter", se désole Jérémy.

Pour Jonathan Gillon, le gérant de la poissonnerie, la situation est certes critique, mais il soutient les grévistes, lui qui était auparavant pêcheur. C'est d'ailleurs la mobilisation la plus importante du secteur qu'il ait jamais connu.