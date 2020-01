La nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites ce vendredi provoquera des perturbations en Dordogne. Notamment dans les écoles de Périgueux et Bergerac et dans les transports.

Grève : des perturbations attendues ce vendredi 24 janvier dans les écoles et les transports en Dordogne

24000 Périgueux, France

Les syndicats, CGT, FO et FSU appellent à une nouvelle journée de grève ce vendredi 24 janvier, jour où le conseil des ministres examinera le texte de loi sur la réforme des retraites. En Dordogne, plusieurs services publics s'annoncent d'ors et déjà perturbés.

Certaines écoles fermées

A Périgueux, dans sept écoles, l'Inspection académique indique que le taux de grévistes atteindra ou dépassera les 25%. L'école élémentaire André Boissière, l'école Primaire Clos Chassaing, l'école élémentaire et l'école maternelle du Gour de l’Arche, l'école maternelle les Mondoux, l'école maternelle Castel Peyssard, et l'école primaire Maurice Albe. Toutes les infos sur le site de la Ville de Périgueux.

Dans ces écoles, le service minimum d’accueil sera assuré . Les familles concernées auront d’ici demain jeudi l’information dans les cahiers de leurs enfants. Elles doivent faire savoir si elles prévoient de mettre leurs enfants à l’école vendredi.

A Bergerac, les écoles maternelle et élémentaire Cyrano-de-Bergerac, l'école élémentaire André Malraux et l'école des bouts des Vergnes ( un point d'accueil assuré) seront fermées. Là aussi la ville de Bergerac a mis en ligne toutes les informations.

Transports : des perturbations dans le trafic des bus à Périgueux et à la SNCF

Un préavis de grève a été déposé chez Péribus. Cela va entraîner des perturbations dans le trafic : Les lignes A B C et D circuleront en horaires de vacances scolaires. Les lignes k1, k2, k3 et k4 circuleront normalement. Aucun service sur les autres lignes du réseau PERIBUS. Toutes les infos ici.

A la SNCF, il est fortement probable que le trafic soit impacté, notamment en ce qui concerne le trafic TER. La SNCF mettra en ligne ses prévisions de trafic demain jeudi à 17h sur le site TER Aquitaine.

Des manifestations à Périgueux, Bergerac et Sarlat

Comme pour chaque journée d'action, trois manifestations sont prévues en Dordogne : à 10 heures à Périgueux, devant le palais de justice , à 15 heures à Sarlat et à 15 heures également à Bergerac.