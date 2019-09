Grève des pompiers de Dordogne : ils ont été reçus par le Département

Dordogne, France

Le président du département de la Dordogne, Germinal Peiro, a reçu ce jeudi les syndicats des pompiers. Ils sont en grève depuis fin juin en Dordogne et partout en France. Ils demandent notamment plus de moyens, le recrutement de 40 pompiers, une revalorisation de leur prime et la reconnaissance de leur métier comme "métier à risque". Ils réclament également des gardes plus courtes. Elles sont actuellement de 24h et ils aimeraient qu'elles passent à 12h.

Les pompiers déçus

La rencontre entre les syndicats et le Département devait permettre de trouver des solutions à tous ces points mais Bruno Franchitto, le président du syndicat des pompiers autonomes (SPP-PATS) de Dordogne, est ressorti déçu de l'entrevue. "_On n'a pas eu de réponse concrète_, on s'attendait à ce que cette réunion soit préparée en amont et ça n'a pas été le cas", déplore Bruno Franchitto.

De son côté, Germinal Peiro, le président du département, dit comprendre et soutenir les revendications des pompiers mais "je suis élu et j'ai des contraintes budgétaires que chacun doit entendre", a-t-il déclaré.

Le président du département assure qu'il ne prendra pas de décision avant trois ou quatre mois.

De nouvelles actions prévues

En attendant, l'intersyndicale des pompiers promet de nouvelles actions, notamment des manifestations statiques dans les principales villes de Dordogne (Périgueux, Bergerac, Sarlat et Terrasson) pour informer la population sur leur mouvement de grève.

Une pétition en ligne a déjà largement été suivie par la population puisqu'elle a recueillie plus de 22 000 signatures.

Par ailleurs, le congrès des pompiers de Dordogne a lieu ce samedi à Terrasson, l'occasion une nouvelle fois d'exprimer leurs revendications.