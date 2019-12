Grève des pompiers de Meurthe-et-Moselle : la signature de l'accord annulée au dernier moment

Essey-lès-Nancy, France

Les parapheurs étaient déjà prêts dans les locaux du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle (Sdis 54) à Essey-les-Nancy après trois mois de négociations. La signature du protocole d'accord entre les syndicats de pompiers et la direction du Sdis était prévue ce vendredi matin, en présence du préfet de Meurthe-et-Moselle Eric Freysselinard et du président du département Mathieu Klein notamment. Mais celle-ci a capoté à la dernière minute.

Jusqu'à 36 embauches en trois ans

Deux des trois syndicats (Autonomes et Unsa) ont finalement refusé de signer l'accord dont la négociation s'est terminée mardi alors que le SNSPP-Pats 54 était prêt à apposer sa signature. Les Autonomes et Unsa avancent une incompréhension de leur base et un besoin d'informer les personnels avant de signer. Cet accord prévoyait notamment l'embauche de 25 pompiers sur trois ans et jusqu'à onze postes supplémentaires en fonction de la hausse de l'activité. Des mesures permettant une avancée des carrières avaient été négociées et obtenues. A l'origine, les pompiers demandaient 75 embauches.

Un revirement de situation qui n'a pas plu du tout au président du Sdis 54, Gauthier Brunner, passablement agacé et qui a refusé de s'exprimer publiquement. Les discussions se poursuivent donc entre les organisations syndicales et le Sdis à Essey-les-Nancy. Ce serait une question de temps et de pédagogie pour l'Unsa et le syndicat autonome.