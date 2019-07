Grève des pompiers fortement suivie ce vendredi dans les Landes

Plus de 80% des pompiers sont en grève ce vendredi dans les Landes, selon leur principal syndicat. Ils réclament plus de moyens face à la hausse du nombre d'interventions.

Département Landes, France

La grève des pompiers est fortement suivie ce vendredi dans les Landes, à hauteur de 80% et toutes les casernes du département sont concernées selon le FA/SPP-PATS, premier syndicat du secteur. Les pompiers demandent plus de moyens face à une augmentation de leurs interventions.

La direction du SDIS n’a pas communiqué ce vendredi matin de chiffres de mobilisation.

Grève : quelles conséquences pour les usagers ?

Même si la grève est suivie, les pompiers continuent d'intervenir, car ils ont une obligation de service minimum, et des personnels sont réquisitionnés pour assurer le service.

Plus d'interventions et moins d'effectifs

En 2018, dans les Landes, les pompiers ont réalisé plus de 33.000 interventions, soit 10.000 de plus qu'en 2010. Cette hausse - impressionnante - est liée aux secours à la personne, de plus en plus nombreux : ils ont augmenté de 50% en 10 ans dans les Landes selon le SDIS. Mais, dans le même temps, les moyens n'ont pas augmenté dans les mêmes proportions et les effectifs des pompiers ont été réduits.