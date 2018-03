Depuis deux mois et demi, plusieurs bureaux de poste à Rennes sont touchés par une grève. La distribution du courrier est perturbée : 350.000 courriers et recommandés sont en permanence bloqués.

Rennes, France

Deux mois et demi après le début de la grève dans trois bureaux de poste rennais, et après le blocage total de l'un d'eux pendant cinq jours, pour protester contre une réorganisation du temps de travail des facteurs, les lettres normales comme recommandées s'entassent en attendant d'être livrées. 350.000 courriers sont ainsi en attente de traitement au centres de Colombier et Noyal-sur-Vilaine.

"Il y a un roulement, ce ne sont évidemment pas les mêmes depuis le début", précise Morgane Tous, directrice de l’action commerciale de La Poste pour la Haute Bretagne. D'ordinaire, 150.000 courriers sont traités par jour dans les trois bureaux grévistes : 100.000 à Colombier, 30.000 à Crimée et 20.000 au Gast.

Des numéros dédiés pour les courriers non distribués

Pour faire face, la direction de La Poste a mis à contribution d'autres salariés : "depuis le début du conflit, on redéploie chaque jour entre 20 et 30 salariés d'autres bureaux, y compris des cadres, pour participer au tri du courrier, ainsi qu'au guichet de Colombier", explique Delphine Menant, directrice des ressources humaines de La Poste en Haute-Bretagne.

Les entreprises et professionnels dont le courrier n'est pas distribué "peuvent appeler le 36 34, mais aussi s'adresser directement au carré entreprise situé à Colombier pour tout ce qui est recommandés et lettres suivies", indique Morgane Tous. "En ce qui concerne les particuliers, je les invite à contacter le 36 31, à expliquer l'objet de leur appel et laisser leurs coordonnées. On lancera des recherches pour trouver les courriers concernés, en sachant que la priorité est donnée aux recommandés et lettres suivies, indique-t-elle. Nous rappellerons les clients pour leur indiquer quand leur courrier pourra être distribué ou l'endroit où ils pourront le récupérer".