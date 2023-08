Grève des poubelles à Saint-Charles : le maire de Marseille enjoint la SNCF de "nettoyer la gare"

Dix jours après le début de la grève du ramassage des déchets gare Saint-Charles, le maire de Marseille hausse le ton.

Benoît Payan prend un arrêté ce jeudi "au titre de ses pouvoirs de police, par lequel il enjoint la société SNCF Gares et Connexions à procéder sans délai à un enlèvement des déchets et à un nettoyage de la gare".

Le maire qui dénonce un "état de la gare Saint-Charles (...) déplorable et inacceptable", précise qu'il ne s'agit pas des compétences de la ville mais sans action de la part de la SNCF il fera procéder au nettoiement d'office des lieux.

Pour Benoît Payan, cet "arrêté est justifié par les risques d’incendies et d’insalubrité que causent l’amoncellement d'ordures".

Ce jeudi soir, la SNCF n'a pas encore répondu à cet arrêté.

Les agents de propreté de la gare saint-Charles, employés par la société Laser Propreté, expliquent qu'ils sont en grève à cause de salaires non payés ou payés partiellement. Des son côté Laser Propreté dénonce des "propos mensongers".