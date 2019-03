Grève des poubelles à Toulouse : sortie de crise en vue, mouvement suspendu

Toulouse, France

La crise des poubelles n'aura duré que deux jours à Toulouse. En grève depuis lundi matin pour protester contre la réduction du nombre de ramassages des ordures ménagères, une délégation issue des deux dépôts concernés (le Raisin et Monlong) accompagnée par les syndicats Unsa, FO et CGT ont rencontré l'élu de Toulouse Métropole chargé du personnel et le directeur général des services.

■ #Grève des éboueurs #Toulouse



2ème jour de blocage partiel des dépôts des Raisins et de Monlong. Aucune collecte des ordures ménagères en centre ville.



Dans l'attente d'être reçu par l'administration... pic.twitter.com/RP1RkfSoGq — UNSA Territoriaux Toulouse Mairie-Metropole (@UnsaVT_TM) March 19, 2019

Leurs revendications en matière de jours fériés et de jours de récupération ont été entendues. Les négociations continuent autour des revalorisations salariales. Les syndicats attendent une confirmation écrite et suspendent leur mouvement jusqu'à vendredi, 04h00 du matin. Ce mardi matin, les éboueurs de Colomiers et Blagnac avaient majoritairement rejoint le mouvement, en solidarité.

La collecte des ordures ménagères reprendra donc normalement ce mercredi à Toulouse, Colomiers et Blagnac.