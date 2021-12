Grève des poubelles : FO rejoint la grève à Marseille, nouvelle table ronde le 14 décembre

Après deux heures de réunion ce mardi au siège de la Métropole Aix-Marseille, élus de la majorité et syndicats ont exprimé leur position et revendications. Une nouvelle table ronde est programmée le 14 décembre. En attendant la grève des éboueurs continue et les poubelles débordent.

C'est le statu quo dans le conflit qui oppose la Métropole Aix-Marseille et les syndicats, sur l'épineuse question du temps de travail dans la fonction publique, imposée par une réforme applicable au 1er janvier 2022 pour la Métropole et un an plus tard pour les agents du Conseil départemental.

Vers un Noël poubelle ?

Aucun accord n'a été trouvé ce mardi malgré deux heures d'échange au palais du Pharo à Marseille. "Dans une atmosphère plutôt sereine et constructive", selon Yves Moraine. L'élu marseillais est mandaté par Martine Vassal, présidente LR de la Métropole, pour trouver une issue à la grève des éboueurs.

Véronique Dolot, représentante CGT, salue "une discussion enfin avec tous les syndicats. Pour le moment on n'a rien mais la porte est ouverte". Un nouveau tour de table est programmé avec l'ensemble des syndicats mardi 14 décembre.

En attendant le mouvement se durcit encore puisque, Force Ouvrière, syndicat majoritaire qui avait conclu un accord début octobre rejoint à son tour la grève à Marseille. Joint par France Bleu Provence, Patrick Rué de FO dénonce "le flou après l'accord conclu. FO est déjà en grève sur le territoire d'Aubagne. Et un préavis est désormais déposé à Marseille".

La moitié des arrondissements de la ville est désormais concernée par la grève. La collecte des ordures se dégrade et malgré l'appel à des sociétés privées, les poubelles commencent à déborder.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix